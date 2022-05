El póster de Stranger Things 4 podría revelar una importante historia.

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento del 27 de mayo de "Stranger Things 4" , se siente como una eternidad desde la última vez que pasamos tiempo con los residentes de Hawkins, Indiana, y sus suburbios plagados de fenómenos paranormales, y en muchos sentidos, lo ha sido.

La temporada 3 de "Stranger Things" debutó en el verano de 2019, apenas unos meses antes de que surgiera una pandemia en todo el mundo, cambiando la vida de todos de manera irreparable y descarrilando la industria del entretenimiento a una escala sin precedentes.

En el tiempo entre las temporadas 3 y 4 de Stranger Things, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard crecieron lo suficiente como para votar en las elecciones. El último de ellos protagonizó una película de "Cazafantasmas". David Harbour se convirtió en una estrella de Marvel. Realmente ha pasado un tiempo.

Stranger Things 4 podría revelar cosas en su último póster

A medida que Netflix acelera su motor promocional para la nueva temporada de "Stranger Things", el gigante de la transmisión nos ha brindado avances y carteles en abundancia. Sin embargo, el último póster de "Stranger Things 4" contiene un detalle extraño que hace que algunos fanáticos lo miren dos veces.

El póster sigue un estilo familiar para los fanáticos del cine de los 80, con representaciones artísticas de los personajes agrupados alrededor del centro de la imagen. Es un estilo de cartel que también ha vuelto a estar de moda recientemente, como lo demuestran carteles como los de "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" y "Star Wars: The Last Jedi".

En primer plano en el tercio inferior del póster de "Stranger Things 4" hay una casa de aspecto embrujado, y en el fondo del tercio superior hay un rostro de aspecto demoníaco con ojos azules brillantes.

Si bien el póster es hermoso en la superficie, los fanáticos creen que puede revelar un detalle importante sobre la próxima cuarta temporada de "Stranger Things".

Fans creen que Max importa mucho en esta temporada

El último póster de "Stranger Things 4" muestra representaciones artísticas del elenco principal. Millie Bobby Brown como Eleven es la presencia más grande en el cartel, pero justo debajo de ella está Sadie Sink como Max, quien se muestra en proporciones casi igualmente grandes.

Incluso Finn Wolfhard como Mike aparece un poco más pequeño dentro de la imagen. La representación descomunal de Max en el póster tiene a algunos fanáticos convencidos de que su historia jugará un papel importante en la temporada 4.

La Verdad Noticias informa que al final de la temporada 3 pareció mostrar a Eleven perdiendo sus poderes. Mientras tanto, el hermano de Max, Billy (Dacre Montgomery), muere en sus brazos.

Es probable que estos dos puntos de la trama se sigan en la temporada 4, lo que puede explicar por qué Max podría tener una historia más amplia. Todo se revelará cuando la primera mitad de la temporada llegue a Netflix a fines de mayo.

