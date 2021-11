El polémico baile de Kourtney Kardashian a Travis Barker

Hace unas semanas el baterista Travis Barker celebró su cumpleaños en una boda, pero ahora se dió a conocer un vídeo donde Kourtney Kardashian le regala un polémico baile.

Durante la boda donde el baterista celebró su cumpleaños junto a su novia, se supo que Scott Disick, quien es el padre de los hijos de la socialité, asistió al mismo evento.

Según rumores el ex de Kourtney trató de mantener la distancia de la pareja y se quedó todo el tiempo con su ex suegra y su ex cuñada, para evitar encontrarse a la pareja del momento.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

La pareja regresa a la polémica por video

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, la pareja conformada por la empresaria Kourtney Kardashian y Travis Barker han acaparado los titulares desde que dieron a conocer su compromiso.

Ahora se ha hecho viral un video, donde se ve a la famosa bailarle a su prometido y muchos internautas lo han catalogado como inapropiado.

Y es que Kourtney estaba celebrando a su novio con todo, tanto que consideró que era prudente hacer un sensual baile para su prometido.

Así, en medio del evento, ella terminó bailando encima de su novio. Mientras el baterista de Blink-182 la admiraba.

Aunque algunos celebran que la pareja se muestre sin filtros en toda ocasión, muchos otros dijeron que el comportamiento habría sido erróneo durante una boda.

“De muy mal gusto, sobre todo en una boda, la atención debía estar en los novios, no en Kourtney”, “Es demasiado”, “Por eso Scott prefirió tomar distancia”.

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, donde cientos de usuarios han compartido el polémico video.

Kourtney Kardashian se compromete

La pareja se comprometió en una emotiva cita

Fue hace un mes cuando la pareja anunció su compromiso en medio de una romántica propuesta que fue aplaudida por sus fanáticos.

Desde entonces los medios de comunicación han estado muy atentos a la pareja, incluso recientemente Kourtney Kardashian respondió las críticas de que no pasa tiempo con sus hijos, ante el acoso de los titulares.

La pareja se vinculó por primera vez en enero de 2021 después de una amistad de muchos años, y se han convertido en una obsesión por Internet, que ahora no deja de hablar del polémico baile de Kourtney Kardashian a Travis Barker.

