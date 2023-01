El poderoso mensaje detrás de Flowers de Miley Cyrus

A menudo los artistas toman sus experiencias personales, para crear contenido y conectar con sus seguidores, al demostrar que pasan por los mismos problemas que nosotros, tal como lo han hecho Taylor Swift, Selena Gómez y ahora Shakira y Miley Cyrus.

Y es que no es la primera vez que Miley aprovecha su enorme voz y talento para componer una épica canción dedicada a un ex amor, pero este viernes su nombre ha sido tenencia, luego de la bomba que envió Shakira para Clara y Piqué.

Pues Cyrus lanzó una nueva canción titulada “Flowers”, en la que no solo cuenta lo herida que se sintió al pasar por una ruptura, sino que habla sobre el amor propio y no depender de aquel que destruyó su corazón, pues señala que prioriza su bienestar por encima de un compañero porque ‘una mujer no necesita a un hombre para ser feliz’.

En comparación, con el contenido de Shakira, en donde de plano se le lanzó a la yugular y terminó por arremeter de forma directa a su expareja y su ahora novia de 22 años de edad.

Flowers

Y si te preguntabas, para quién fueron las indirectas de Miley, fueron con dedicatoria especial para a su ex, Liam Hemsworth, con quien finalizó su divorcio en 2020.

En ese contexto, Flowers llegó este 13 de enero en medio del cumpleaños de Liam. Desde el lanzamiento de este tema se ha convertido en tendencia en redes sociales y ha sido muy bien aceptada por aquellas mujeres que han despertado para amarse cada vez más.

Te puede interesar: ¿Miley Cyrus lanza indirecta a Bruno Mars en su nueva canción?

Letra contundente

La letra es un mensaje contundente, pues recordemos que en medio de su historia romántica, Liam siempre le dedicó una canción de Bruno Mars, en la que se menciona absolutamente lo opuesto: “Tendría que haberte comprado flores, sujetar tu mano, darte el tiempo que necesitabas y llevarte a todas las fiestas porque lo que querías era bailar”.

Por lo que la letra de Flowers, se traduce en este mensaje: “Puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano”, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram