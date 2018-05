El papá de Meghan Markle no fue invitado a la boda real para no avergonzarla

A unos días de la boda real ya comenzaron las especulaciones sobre el papá de Meghan Markle, pues los medios. Las relaciones de la Familia Real británica con la prensa siempre han sido delicadas. Tras la trágica muerte de Diana de Gales en París en agosto de 1997, sus hijos los Príncipes Guillermo y Enrique comenzaron a contemplar a los paparazzi con recelo y desasosiego. Tenían solo 15 y 12 años, pero eran conscientes del brutal acoso que sufrió Diana por parte de los medios durante los últimos y años y sobre todo, durante sus últimas horas de vida.

Por ello, que en vísperas de la boda del Príncipe Enrique salga a luz que su futuro suegro Thomas Markle pactó con unos fotógrafos varias imágenes ha tenido una repercusión mayúscula, un acto de traición en toda regla para el novio, quien había medido al milímetro cómo quería que fuese la cobertura de todo lo relacionado con su próximo enlace. La noticia se repetía una y otra vez en todos los medios británicos: «El padre de Meghan Markle pacta unas fotografías por 100.000 dólares». Tan solo unas horas después llegaba la confirmación de que no asistirá a la boda. Thomas declaró al portal TMZ que no quería avergonzar a la Familia Real ni a su propia hija en una fecha tan señalada. El hombre que llevaría del brazo a Meghan al altar se daba de baja a última hora. Confesó también que hace seis días sufrió un ataque al corazón. Había logrado reponerse e incluso obtener el permiso de los médicos para volar a Londres y estar al lado de su hija. Pero tras el escándalo, ha cancelado todos sus planes.

Harry y Meghan: Un amor real

Meghan Markle junto a su papá

Hasta el día en que se anunció el compromiso de Meghan y el Príncipe Enrique, Thomas Markle, de 73 años, disfrutaba de una apacible y anónima vida en Rosarito, al norte de México. Ya retirado de su oficio como director de iluminación, lo único que quería en su día a día era tranquilidad. Un anhelo no compatible con el amor de su hija, a punto de pasar a formar parte de la Familia Real británica. Thomas comenzó a sentir el aliento de los fotógrafos en la nuca. Cada vez que abandonaba su casa, allí estaban ellos para retratarle. No importaba lo cotidianas que resultaran las escenas. Comprando una cerveza o paseando, eso sí con un look desaliñado; un chándal con manchas o unas deportivas ajadas. Según ha declarado, con ese trato con una agencia de fotógrafos solo buscaba reconstruir su imagen. «Si me van a sacar igual, por lo menos que yo tenga algún control», debió pensar Markle. Decidió entonces hablar con ellos y consensuar una serie de «posados robados»; viendo una imagen de su hija en el ordenador o tomándose medidas del traje. Reconoce que ha cobrado por las imágenes, «aunque el dinero no fue su principal motivación». La prensa internacional publica que se habría embolsado 100.000 euros. Él no ha puesto cifra pero asegura que le han llegado a ofrecer un buen montante por conceder entrevistas hablando de su hija. Siempre lo rechazó.