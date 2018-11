El oscuro pasado de José Alfredo Jiménez a 45 años de su muerte

¡Al puro estilo Jalisco! un 23 de noviembre de 1973, se apagó la voz de una leyenda mexicana como José Alfredo Jiménez, sin duda su legado sigue vivo, pero detrás de esas letras con éxito, existe un oscuro pasado.

Detrás de un ingenio y talento, existió una vida plagada de mujeres y alcohol, se trata del oscuro pasado del cantante mexicano, José Alfredo Jiménez.

Grandes historiadores, afirman que el talento del ídolo de Guanajuato, era único e indiscutible y todo esto se ve plasmado en la creación de su repertorio musical.

Pero a través de esos éxitos, existieron sentimientos que el mismo José Alfredo filtró en su momento, como la canción de "Me cansé de rogarle" que muchos afirman que fue un tema escrito para María Félix.

Me cansé de rogarle,

me cansé de decirle

que yo sin ella

de pena muero...

No quería escucharme...

si sus labios se abrieron

fué pa' decirme...

ya no te quiero.