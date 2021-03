La presentadora y periodista mexicana Rocío Sánchez Azuara acaba de estrenar su nuevo programa ‘Acércate A Rocío’ por la señal de Imagen Televisión, sin embargo esta producción ya se encuentra protagonizando su primer escándalo en las redes sociales.

‘Acércate a Rocío’ es un talk show en el que Rocío Sánchez Azuara brinda ayuda a personas que atraviesan una injusticia, pero según las declaraciones Jacier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa ‘Chisme No Like’, la conductora hace uso de actores en su show.

Dichas declaraciones llegan luego de que la ex estrella de Televisa y TV Azteca prometiera a sus fanáticos que ‘Acércate a Rocío’ sería un programa con historias verídicas y participantes reales, esto en referencia a ‘Laura sin Censura’, su mayor competencia.

“Gustavo Adolfo la presentó como la diosa más grande de los talk shows, ella dijo que no va a hacer lo de Laura que es tener casos falsos, que ella va a tener casos verdaderos” mencionó Javier Ceriani ante las cámaras de Chisme No Like.

Rocío Sánchez Azuara es expuesta por Chisme No Like

Rocío Sánchez Azuara mintió al respecto de su programa, así lo aseguró Chisme No Like.

El programa 'Chisme No Like' descubrió que Rocío Sánchez Azuara hace uso de actores en su programa debido a la participación de una mujer, quien anteriormente ya había sido panelista para un episodio piloto de un talk show dirigido por la conductora Judith Grace.

“En el tercer show, Rocío presentó un caso donde hay una panelista que se parece mucho a… Descubrimos que en el año 2019, Alejandra no se llama Alejandra ni tampoco tenía problemas con su hijo de drogas porque se hizo un piloto con Judith Grace que se llamaba ‘Como la vida misma’ y aparece la señora Alejandra”, añadió Javier Ceriani.

Finalmente, los conductores de 'Chisme No Like' revelaron que para poder aparecer en el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara o en otros proyectos, solo deben hacer una llamada: “Si usted quiere trabajar en la televisión mexicana y usted necesita trabajo, usted puede llamar a una persona de parte de Blanca diciendo que quiere ser panelista”.

¿Has visto el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram