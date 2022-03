El nuevo documental XXXTentacion ya tiene fecha de estreno

Los cineastas han estado tratando de hacer un documental sobre el rapero XXXTentacion desde antes de su muerte. En 2017, Fader Films comenzó a trabajar en una película sobre la controvertida figura, que se convertiría en uno de los artistas más populares del boom del rap de SoundCloud, mientras enfrentaba acusaciones de abuso por parte de su exnovia Ginebra Ayala.

Ahora, cinco años después, un nuevo documental de XXXTentacion, Look at Me, se estrenará en South by Southwest el 15 de marzo. El nuevo documental, que se estrenará en SXSW y se dirigirá a Hulu después el 10 de junio, todavía es producida por Fader Films, pero ha cambiado de forma varias veces desde 2017.

Según Pitchfork, que informó sobre el llamado "documental XXXTentacion que nunca existió" en 2019, el documental inicial fue dirigido por Robert Semmer y contó con entrevistas con Ayala y XXXTentacion, nacido Jahseh Onfroy.

Una primera versión del documeltal se estancó debido a las preocupaciones sobre la descripción de su relación y las acusaciones de abuso del rapero, junto con la supuesta intimidación de los asociados de XXXTentacion.

Este documental de XXXTentacion nunca se lanzó. Look at Me ahora está dirigida por Sabaah Folayan, quien previamente hizo el documental de 2017 Whose Streets? sobre las protestas en Ferguson, Missouri.

Solomon Sobande, exgerente de XXXTentacion, figura como productor ejecutivo, y un representante de Hulu confirmó a Vulture que el patrimonio del rapero estaba involucrado en el proyecto.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el documental incluye entrevistas con XXXTentacion y Ayala, junto con músicos que conocieron al rapero y otros comentaristas.

Una descripción de Hulu llama al documental de XXXTentacion "un retrato sensible de un artista cuyos actos de violencia, talento musical puro y luchas abiertas con la salud mental dejaron una marca indeleble en su generación".

