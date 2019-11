El nuevo diseño de Sonic The Hedgehog terminó costando millones de dólares

Muchos fueron los fanáticos del famoso personaje Sonic The Hedgehog, los que al ver su aspecto para la nueva película quedaron decepcionados, por lo que los responsables en la producción, siendo Paramount Studios, no tuvieron más opción que cambiar el diseño de su protagonista, el cual no se parecía a la versión original.

Si bien el aspecto de Sonic dió un cambio de extremo a extremo, el dinero invertido para obtenerlo no fue para nada económico, haciendo que Paramount revelara que habrían invertido al menos un poco más de 35 millones de dólares en su rediseño, lo que se convirtió en una apuesta para recuperar el cariño de los fans.

El nuevo diseño de Sonic The Hedgehog terminó costando millones de dólares

Paramount expandió el presupuesto original de la película, siendo originalmente de 90 millones de dólares hasta los 125 millones, por lo que señalaron que era mejor invertir más en el filme que dejar que el rechazo por el personaje llevara a la cinta al fracaso, considerando que la actuación por parte de reconocidos actores como Jim Carrey estaba incluida.

El nuevo trailer impresionó a los espectadores con un nuevo aspecto por parte de Sonic, el cual luce mucho más parecido a su apariencia clásica en los videojuegos, lo que emocionó aún más a los fans, pues parece ser que lo invertido por parte del estudio y animación, dió buenos resultados en la aceptación de los fanáticos.

La información habría sido revelada po Comic Book Resources, quienes también hicieron mención de que Paramount Pictures no querías recaer en un fracaso más grande que el de la película animada de Emoji, siendo un rechazo rotundo por el público y apenas recuperando un poco más de lo invertido.

Te puede interesar: Linkin Park regresará al mundo de la música con nuevo vocalista

Por otra parte, el youtuber mexicano Luisito Comunica continuará siendo la voz oficial en español de Sonic, en el nuevo trailer demostró una mejor dirección de doblaje, por lo que será su primera participación en el cine como un star talent, que dejará emocionados a sus fans, siendo un influencer con más de 26 millones de suscriptores en Youtube.

Únete a nosotros en Instagram