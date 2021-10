El nuevo disco de Adele rompe récords de pre-ventas

El regreso de Adele después de seis años con el sencillo "Easy On Me" ha estado estableciendo récords y marcando hitos en las dos semanas desde su lanzamiento el 15 de octubre, ubicándose en el número 1 en el Hot 100 en su primera semana completa de disponibilidad.

Y también se convertió en la canción más reproducida de Spotify en un solo día. Pero como anuncia el próximo cuarto álbum de la cantante británica, 30 , que se lanzará el 19 de noviembre, también está rompiendo récords en Apple Music para pre-adiciones, que es lo que Apple habla para los usuarios que pre-guardan un álbum en sus bibliotecas antes del lanzamiento oficial del álbum. .

Según un representante del servicio, 30 de Adele se convirtió en el álbum más pre-agregado de todos los tiempos en Apple Music en solo la primera semana que la opción estuvo disponible, también estableciendo el récord de la mayor cantidad de pre-agregados en un solo día y estableciendo el récord de todos los tiempos en el menor tiempo posible. El récord anterior para la mayoría de los pre-agregados antes del lanzamiento de un álbum fue la cantante Billie Eilish para su segundo álbum Happier Than Ever , que alcanzó justo al norte de 1 millón de pre-agregados.

Detalles del estreno del nuevo album de Adele

Adele estrena 30 el 19 de noviembre

30 de Adele , por supuesto, todavía tiene tres semanas más para continuar acumulando pre-adiciones antes de que esté disponible. Apple se negó a compartir el número 30 actual que ha alcanzado hasta ahora, citando la pista de una semana que aún falta antes de su lanzamiento.

Según Apple Music, los oyentes que pre-agregan álbumes escuchan esos lanzamientos un promedio de 4.2 veces más que los usuarios que no lo hacen; para los álbumes de pop, ese número aumenta a 5,6 veces durante la semana inicial de lanzamiento de un álbum. Dos tercios de los usuarios que pre-agregaron un álbum también regresan a él durante su primera semana.

Además de los récords del álbum, la canción en sí ha estado haciendo grandes avances en todo el mundo, alcanzando el número 1 en las listas de los 100 mejores diarios de Apple Music en 89 países y 79 ciudades, mientras que encabeza la lista mundial de los 100 mejores cada día desde su lanzamiento. liberación.

Mientras tanto, como informó Billboard esta semana, la canción ha sido una bendición para el catálogo de Adele tanto en los EE. UU. Como a nivel mundial, y eso también se ha reflejado en Apple Music: el servicio dice que las canciones de su catálogo llegaron a las 100 listas principales en 87 países después de el lanzamiento de "Easy On Me", con "Rolling In The Deep" solo reingresando en 69 países, con 20 de sus títulos de catálogo reingresando a las 100 listas de éxitos diarios.

En general, el total de reproducciones bajo demanda en EE. UU. de los primeros tres álbumes de Adele se disparó en la semana que finalizó el 21 de octubre, con su álbum de 2008 19 , 2011's 21 y 2015's 25 aumentando 93% a 11,34 millones de reproducciones, 79% a 25,86 millones y 93% a 33,39 millones, respectivamente, en comparación con la semana anterior, según MRC Data.

