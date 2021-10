El nuevo álbum de Adele no tendrá que ver con su divorcio

Cuando Adele está, es la estrella del pop más grande del planeta. Pero cuando se va, es prácticamente invisible.

Es por eso que la primera entrevista de la cantante en cinco años, fue en un perfil en el próximo número de Vogue tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, es como una bebida profunda y refrescante para sus fanáticos después de una sequía sin fin.

En declaraciones a la revista antes del lanzamiento de su próximo sencillo, la suave balada de piano " Easy On Me ", que se estrenará el 15 de octubre, la cantante habló sobre por qué cree que este es su mejor trabajo hasta la fecha y cómo la montaña rusa emocional en la que ha estado desde el lanzamiento de 25 récord de 2015 la ha llevado a un lugar más centrado y pacífico.

Será el mejor trabajo de Adele

"Es sensible para mí, este disco, sólo en lo mucho que lo amo", dijo sobre la colección que los fanáticos especulan que se llamará 30 de acuerdo con los títulos centrados en números de los esfuerzos anteriores 19 , 21 y 25 .

“Siempre digo que el 21 ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi álbum. Quiero compartirme con todo el mundo, pero creo que nunca dejaré pasar a este ".

En cuanto a dónde está su cabeza en la nueva colección, Adele, que posó para Vogue dijo que siente que es "autodestrucción ... luego autorreflexión y luego una especie de autorredención". Pero me siento preparado. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de la historia esta vez ".

Después de recibir indicaciones de su terapeuta, la cantante, de 33 años, dijo que se sumergió en la soledad de su infancia y los problemas inexplorados con su padre que había estado evitando cuando era adulta, lo que la llevó a algunas revelaciones sobre los patrones en su vida amorosa que luego se filtró en la nueva música.

“No estar seguro de si alguien que se supone que te ama te ama y no te prioriza de ninguna manera cuando eres pequeño. Lo asumes y te acostumbras ”, le dijo a la revista. “Así que mi relación con los hombres en general, toda mi vida, siempre ha sido: me vas a lastimar, así que te lastimaré a ti primero. Es simplemente tóxico y me impide encontrar la felicidad ".

La cantante habló de amor y de su ex pareja

Adele ahora ya se encuentra en una relación

Famosa por sus canciones sobre angustia y angustia, la estrella privada, que se separó de su exmarido Simon Konecki, su pareja de toda la vida y padre de su hijo de 8 años, en 2019, se sinceró sobre la alegría que ha encontrado con su novio actual. , el agente de megadeportes Richard Paul (LeBron James, Anthony Davis), 39, incluso cuando dijo que “el 99,9 por ciento de las historias” que se han escrito sobre ella y su vida amorosa son “absolutamente” inventadas.

“Rich acaba de llegar increíblemente. No me siento ansioso, nervioso o agotado. Es todo lo contrario ”, dijo sobre su nuevo amor. “Es salvaje, y no hay dudas. Soy una madre divorciada de 33 años con un hijo, que en realidad está a cargo. Lo último que necesito es alguien que no sepa dónde está o qué quiere. Sé lo que quiero. Y realmente sé lo que no quiero ".

En todo caso, dijo que el nuevo álbum fue grabado para su hijo, con los ojos un poco nublados al recordar las muchas preguntas que tenía sobre su separación de Konecki. "Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta", dijo, y agregó: "¿Por qué no pueden seguir viviendo juntos?". Para que conste, señaló, Konecki vive al otro lado de el camino desde su casa en Los Ángeles para que las cosas cambiaran lo menos posible para su hijo.

Decidió que quería explicar algunas de las complicaciones del amor adulto a través del disco, para que cuando su hijo tenga entre 20 y 30 años pueda entender quién es ella ahora y por qué ella “voluntariamente eligió desmantelar toda su vida en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar ".

El álbum también pretende ser una especie de manual de amor para su hijo, con lecciones sobre cómo Adele espera que trate a sus parejas, y señala que “después de pasar por un divorcio, mis requisitos son altísimos. Hay un par de zapatos muy grande que llenar ".

Luego describe cómo escribió la primera canción del álbum en 2018, sobre dejar el matrimonio y pedirle a los demás que fueran amables con ella, y cómo no escribió otra durante seis meses porque sintió: "Está bien, bueno, yo". lo he dicho todo ". La primera voz, que le llegó mientras cantaba a capella en la ducha, llegó justo entre el punto en el que agradeció a Konecki en los premios Grammy 2017 y su separación dos años después.

Pero si está esperando el "registro de divorcio", Adele le asegura que no es así. "Asumí que se trataría de mi divorcio, pero no lo es", dijo, y agregó que la única canción que mencionó era la única específicamente sobre su separación, aunque el escritor señaló que otras cuatro de las que presenció sonaban bastante "divorcio -y ”también. La gama del álbum se describe en otra parte como que va desde "su equipo habitual de cantautora hasta la cantada de medianoche y el relajado club balear al anochecer", una mezcla ecléctica que todavía mantiene en secreto por ahora.

El escritor se burló de otra canción atípica por ser una especie de Goldfrapp-y, con la voz de Adele, quien en redes cuenta con millones de seguidores en su cuenta de instagram, "muestreada y remuestreada sobre un ritmo hipnótico". La última canción del álbum, una obra de siete minutos, supuestamente suena como "un torbellino de cuerdas, que invoca a Garland, jazzy, campy, delicia desmayadora, llena de una reflexión del final del programa cansado del mundo y con una voz para las edades."

Lo que sí reveló es que la colección fue creada con su colaborador frecuente Greg Kurstin, así como con la máquina de éxito pop Max Martin, el compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson y su nuevo favorito Inflo, un productor con sede en Londres mejor conocido por trabajar con Little Simz. y al frente del misterioso colectivo Sault. Y, como es típico en los álbumes de Adele, no hay cantantes destacados. "No es que no quiera", dijo Adele sobre hacerlo solo en voz alta en una era de tantas cumbres del pop de superestrellas. “No está calculado. Simplemente, nunca ha estado bien por alguna razón ".

La charla inevitablemente toca la transformación corporal bien documentada de la cantante, que dijo que la encontró perdiendo alrededor de 100 libras en el transcurso de dos años. Es un tema que sabe que surgirá sin cesar durante el ciclo promocional, pero en el que no parece estar dispuesta a centrarsel

“Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. No es solo ahora. Entiendo por qué es un shock. Entiendo por qué algunas mujeres se lastimaron especialmente ”, dijo, hablando de algunas de las reacciones a una foto de mayo de 2020 de ella luciendo más delgada que obtuvo más de 12 millones de me gusta para Adele.

