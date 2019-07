El nuevo “Hombre Invisible” será el ENCANTADOR actor Oliver Jackson-Cohen (FOTOS)

La noticia está cautivando a todos los fans de “El hombre invisible”, con el anuncio del nuevo actor que interpretará el papel del famoso químico que descubrió el secreto de la invisibilidad.

“The Invisible Man” es una película de ciencia ficción de 1933 dirigida por James Whale, cuya historia se basó en la novela de ciencia ficción del escritor británico HG Wells en aquellos tiempos.

En esta ocasión se ha anunciado que el actor inglés Oliver Jackson-Cohen protagonizará la nueva versión de “El hombre invisible”, que se empezará a filmar a finales de Julio de 2019, en Sidney, Australia.

Hasta el momento han destacado que el director y guionista será Leigh Whannell, quien fue el creador de la saga de las cintas de Saw y parte del elenco de la historia de Universal Pictures y Blumhouse estarán participando: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Harriet Dyer y Storm Ried, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

OLIVER JACKSON-COHEN

El actor Jackson-Cohen ha tenido destacadas participaciones en la serie “Haunting of hill house”, en el drama “Man in an orange shirt” en Oz reimagining Esmerald City y en “Drácula” (2013), por mencionar las mas importantes.

Sobre la cinta, Moss, quien actuó en las películas “Nosotros” e “Inocencia interrumpida” declaró a dicha fuente que consideraba que “The invisible man”, había tenido un giro feminista: “de hecho sentí que era una historia sobre el empoderamiento femenino”.

EL NUEVO REMAKE DE “EL HOMBRE INVISIBLE”

El remake de “El hombre invisible” tiene programado su estreno el 13 de marzo de 2020, con una producción que estará a cargo del cineasta nominado al premio Oscar, Jason Blum.

Hay que recordar que “El hombre invisible”, es una cinta de 1933 protagonizada por el actor británico Claude Rains, cuya historia se basó en la novela de ciencia ficción del escritor británico HG Wells, que habla sobre un químico que descubrió el secreto de la invisibilidad.

