El nacimiento de una leyenda llamada Ronnie James Dio

Ronnie James Dio no solamente fue una estrella del rock internacional sino además un ser humano excepcional, capaz de pasar horas firmando autógrafos y tomándose fotografías con sus fans, a los que consideraba como los más importantes.

Ronnie James Dio, con su muerte adquirió la categoría de leyenda del rock mundial.

Ronald James Padavona, nació el 10 de Julio de 1942 en Portsmouth, New Hampshire (Estados Unidos) aunque se mudaría al condado de Cortland, New York a una comunidad italiana de clase media. Estuvo a punto estuvo de convertirse en un gran trompetista, llegando incluso a tocar en la Cortland High Jazz Band, logrando una beca para la academia de música de Julliard. Pero su camino estaba destinado hacia el rock.

Con "Heaven And Hell" tuvo oportunidad de realizar giras y recordar los temas que creó para Black Sabbath.

En la adolescencia, y en medio de una espectacular tendencia en expansión como era el Rock, se interesó por instrumentos como la guitarra, los teclados o el bajo, siendo este último el que le acompañaría durante largos años. Formó su primera banda en 1957, “The Vegas Kings”, que cambió después a “Ronnie & the Rumblers”; después a “Ronnie & The Redcaps”, nuevamente cambiaron a “Ronnie & The Prophets” y finalmente “Dio at Domino’s”.

Inicia en el rock duro con “The Electric Elves” (Los elfos eléctricos), recortaron el nombre a ‘The Elves’, pero en 1972 nace “Elf”, grupo que fue apoyado por Ian Paice y Roger Glover de Deep Purple para producirles un disco. Cuando Ritchie Blackmore abandonó a dicha banda, reclutó a Dio para integrarlo a Rainbow

Ritchie Blackmore sabía que Dio era el candidato perfecto para dar voz a su proyecto grabando con él los discos “Ritchie Blackmore´s Rainbow” (1975), “Rising” (1976); “On Stage” (1977) y “Long Live Rock’N’Roll” (1978). Posteriormente fue reclutado por Black Sabbath que habían echado a Ozzy Osbourne, grabando con los “Príncipes de la Oscuridad” los álbumes “Heaven And Hell” (1980); “Mob Rules” (1981) y “Live Evil” (1982).

Después inició su carrera solista con una álbum clásico del metal titulado “Holy Diver” ( 1983), al que siguieron otras 9 placas de estudio. Retornaría a Black Sabbath en los 90s para grabar “Dehumanizer”. Su etapa final fue la banda “Heaven And Hell”, que eran Black Sabbath pero que no pudieron usar dicho nombre por un litigio de derechos con Sharon Osbourne y Ozzy.

El 16 de mayo del 2010, su esposa Wendy anunció el deceso de este genial artista, que tuvo el gran mérito de participar en tres disco fundamentales en el desarrollo del heavy metal, tres grandes obras maestras que perdurarán por siempre por su calidad y trascendencia: ‘Rising’ (Rainbow), ‘Heaven And Hell’ (Black Sabbath) y ‘Holy Diver’ (Dio).

