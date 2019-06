El nacimiento de un gato sin igual

Nacido el 14 de Julio de 1945 en Marion, Indiana, Jim Davis creció en una pequeña granja con su papá, Jim Sr., su mamá Betty, su hermano Dave, y 25 gatos, los que propiciaron que Jim enfermara de asma a tal punto que tuvo que abandonar sus trabajos en la granja con lo cual tuvo mucho tiempo libre que gasto en dibujos que eran más divertidos si los acompañaba con palabras.

Un total de 4 Emmys de la academia de televisión ha ganado Jim Davis, en 1983, 1984, 1985 y 1989.

Jim fue a la Universidad Ball Sate de Muncie, trabajando después en una empresa de publicidad donde conoció a su esposa, Carolyn, una excepcional cantante y profesora de escuela.

En 1969, comenzó a trabajar como el asistente de Tom Ryan, pero mantuvo su carrera como artista comercial, escritor, y talento en la radio así como promotor de campañas políticas.

Dos Películas de acción real se han realizado: ‘Garfield The Movie’ y ‘Garfield: A Tail of two kitties’

Su primer comic se llamó ‘Gnorm Gnat’, que trataba acerca de unos insectos y fue publicado en periódico de Indiana donde se mantuvo por cinco años. Davis se dio cuenta que habían muchos comics sobre perro, pero pocos sobre gatos y pensó que el mundo está lleno de amantes de gatos. Así, uso sus memorias sobre los 25 gatos de su granja con quienes creció, y Garfield, un gato, perezoso y amante de la lasaña además de cínico se convirtió en su fórmula para el éxito. Garfield comenzó a aparecer en 41 periódicos en junio 19 de 1978, sin imaginar el fenómeno tan exitoso que sería junto con sus amigos a lo largo del mundo, es uno de los mejores comics del domingo y más de 220 millones de personas lo lee a diario.

En 1990 la NCS le concedió el prestigioso Reuben por el comic más sobresaliente del año.

Davis ha creado no solo el comic que más lapido creció en el mundo, también docenas de Best Selling Books (Mejores libros vendidos) que se han traducido a 26 idiomas, Además una serie de televisión para la CBS y 13 especiales para horarios de mayor audiencia y un amplio Merchandise vendido en 69 países.

El comic es creado a diario en una cuidadosa atmósfera de amigos, Valette Hildebrand es el asistente de Jim, Brian Strater es el director de arte para el merchandising, Neil Alterkruse es el director de Producción, Jill Hahn gerente, y Julie Hamilton es la presidente de Paws Incorporated, empresa formada en 1981 para regular el merchandising de los personajes del comic.

Davis ha mantenido la Calidad del Personaje de Garfield como tal, que ahora aparece en miles de productos vendidos en el mundo. De todos los libros de Garfield publicados por Ballantine Books, 33 han aparecido como Best sellers en el ‘The New York Times Best Sellers list’, 11 títulos fueron número uno y 7 libros aparecieron Simultáneamente en la lista ‘The New York Times list’ en 1983.

Entre 1981 y 1986, La Sociedad Nacional de Caricaturistas nombró a Davis como mejor caricaturista del año en 1985, la NCS le dio el premio Elzie Segar por destacarse en contribuciones para la industria de los Comics.

