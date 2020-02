El museo de Britney Spears "The Zone Experience" abre sus puertas ¡Por fin!

Uno de los momentos que han estado esperando los fanáticos de la "Princesa del pop" fue la llegada de su museo "The Zone Experience", pues el pasado 31 de enero los fans podrán disfrutar de los videos más icónicos de Britney Spears.

El museo "The Zone Experience" es dedicado a la larga trayectoria de la cantante Britney Spears, quien desde que decidió lanzarse al mundo de la música, logró popularidad convirtiéndose en una de las artistas favoritas.

La fachada del museo "The Zone Experience" de Britney Spears fue pintado por el artista Rob Prior. El museo contará con recorridos de las 10 salas interactivas, donde los fanáticos de la "Princesa del pop" podrán revivir sus mejores éxitos.

Lo más interesante del museo de Britney Spears tienen una temática representativa como un colegio por el tema "Baby One More Time", una nave espacial por la exitosa canción "Oops I Did It Again"; de igual forma una sala con la temática de un circo por "Circus", así como una capilla por "Blackout", un avión por "Toxic", entre otras salas ilustradas.

Fans de Britney Spears enloquecen con el espectacular museo de la "Princesa del pop"

El museo de Britney Spears se encuentra ubicado en West 3rd Street, California. Esta es una gran oportunidad para que los fans de la "Princesa del pop" puedan volver a recordar los grandes éxitos de la famosa.

Cabe mencionar que Britney Spears decidió ausentarse de los escenarios, sin embargo, la cantante se ha vuelto muy activa en las redes sociales, por lo que los fans esperan con ansias su regreso a la música.

