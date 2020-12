El motivo por el que Talina Fernández echó a la calle a la hija de Mariana Levy

Paula Levy despertó la compasión y preocupación de los usuarios de redes sociales al revelar que su abuela, Talina Fernández - famosa actriz mexicana, la había echado de su casa y actualmente no tenía un lugar donde vivir.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Mariana Levy reveló que se encontraba temporalmente en casa de una tía después de que su abuela la echó a la calle y que tampoco estaba estudiando.

“No tengo casa [...] vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta qué hago de mi vida?".

Paula Levy, quien cumplió 18 años de edad en enero de este año, ya había estado en una situación similar, pues su padre, José María Fernández "El Pirru", la sacó de su casa y dejó de pagarle los estudios, motivo por el cual fue a vivir con Talina Fernández.

¿Por qué Talina Fernández echó a su nieta?

En su transmisión en vivo, Paula Levy, no dio una razón concreta sobre el porqué Talina Fernández decidió sacarla de la casa, pues su respuesta a los cuestionamientos de los fans fue una respuesta sarcástica.

"(Mi abuela) está en su casa, de la cual me corrió. No le digan a TvNotas, pero me corrió. Me corrió por bien portada".

Sin embargo, fuentes cercanas a abuela y nieta, aseguran que fue el mal comportamiento de la joven lo que provocó la disputa con la joven de 18 años de edad.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Paula Levy espera que alguno de sus otros familiares la “adopte”, e incluso pidió a fans que comentaran en las publicaciones de Ana Bárbara para pedirle que le de lugar en su casa.

¿Qué te parece la polémica entre Paula Levy y Talina Fernández?, ¿Crees que Ana Bárbara le de hogar a la hija de Mariana Levy? Dinos en los comentarios.

