El momento cuando Kim Kardashian decide dejar a Kanye West es revelado en KUWTK

En el nuevo episodio del jueves por la noche (3 de junio) de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian se sincera con sus hermanas sobre sentirse "como un maldito fracaso" en medio de sus problemas matrimoniales con Kanye West.

Gran parte de la vigésima y última temporada de la serie de telerrealidad se filmó antes del anuncio de febrero de que Kardashian había solicitado el divorcio de Kanye después de más de seis años de matrimonio.

En el nuevo episodio, vemos a la familia Kardashian-Jenner de vacaciones en el lago Tahoe, y Khloe Kardashian revela que Kim y Kanye tuvieron una gran pelea antes del viaje.

Mire las escenas del episodio del jueves sobre el matrimonio de Kim y Kanye West a partir de la marca 1:45 en el vídeo que te presentamos en La Verdad Noticias a continuación:

Kim Kardashian decide dejar a Kanye West

Kim es vista en medio de fuerte pelea con Kanye West

En una escena de flashback de KUWTK llorando, rodeada de las hermanas Kylie y Kendall Jenner y Kourtney Kardashian, Kim dice entre lágrimas: "Creo que se merece a alguien que pueda apoyar todos sus movimientos y seguirlo por todas partes y mudarse a Wyoming".

"¡No puedo hacer eso! Él debería tener una esposa que apoye todos sus movimientos y viaje con él y haga todo, y yo no puedo".

Desde 2019, Kanye West ha pasado la mayor parte de su tiempo en un rancho de 1,400 acres en Cody, Wyoming, mientras que Kardashian vive en su casa en los suburbios de Los Ángeles.

Antes de su matrimonio con West en 2014, la socialité estuvo casada con el compositor Damon Thomas y el jugador de la NBA, Kris Humphries. "Me siento como un maldito fracaso que es, como, un tercer maldito matrimonio", dice a sus hermanas. "Me siento como una maldita perdedora, pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz".

Kim Kardashian y Kanye West comparten la custodia de sus cuatro hijos juntos: su hija North de 7 años, su hijo Saint de 5 años, su hija Chicago de 3 años y su hijo de 1 año Psalm.

