El millonario contrato por el que Selena Gómez regreso a Instagram

La famosa cantante Selena Gómez, se había mantenido alejada de las redes sociales a consecuencia de la crisis emocional que sufrió en octubre del año pasado, situación que se prestó para que los usuarios dedujeran que esta condición fue a causa del compromiso de su ex pareja sentimental Justin Bieber. Sin embargo, la cantante ha regresado a la vida púbica y al parecer más rica.

Fueron cuatro largos meses los que Selena Gómez se aisló de su cuenta de Instagram, pero fue apenas la semana pasada que la intérprete sorprendió con su regreso a la famosa plataforma al publicar una fotografía.

La imagen publicada por Selena fue acompañada por un emotivo mensaje en el que agradece a todos sus seguidores por el gran apoyo que le han brindado en los momentos más difíciles que ha vivido y así mismo, dejó claro su retorno a la vida pública.

“Ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron noticias de mí, pero quería desearle a todo el mundo un feliz año nuevo y darles las gracias por su cariño y apoyo. Este ha sido definitivamente un año de reflexión, desafíos y crecimiento. Ese tipo de retos son siempre los que te enseñan quién eres y lo que eres capaz de superar. Créanme, no resulta sencillo, pero me siento muy orgullosa de la persona en que me estoy convirtiendo y tengo muchas ganas de afrontar este año que empieza. Los quiero a todos”, reza el conmovedor mensaje.