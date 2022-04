El millonario cirujano que rodeó de lujos la vida de Sasha Montenegro

Sasha Montenegro era considerada como una de las actrices más guapas en México

Sasha Montenegro de 76 años, fue considerada como una de las actrices más guapas del espectáculo en México y a pesar de que su relación más conocida fue con el ex presidente José López Portillo, existió un hombre en su vida que le rodeó de grandes lujos.

De acuerdo con el actor Jorge Rivero, la actriz mantuvo una relación con un millonario cirujano plástico, con quien tenía disponibles jet privados y guardaespaldas.

Aunque se ha conocido poco de la vida actual de la famosa, en La Verdad Noticias te hemos mostrado el cuerpazo con el que Sasha Montenegro conquistaba a los millonarios de los 70.

Cirujano novio de Sasha Montenegro

Sasha Montenegro mantuvo un romance con un millonario cirujano

En una entrevista que se le realizó al actor Jorge Rivero, este confesó que aunque estuvo interesado en la actriz Sasha Montenegro, sabía que la actriz se rodeaba de personas poderosas, entre las que destacaba un millonario cirujano.

“Primero andaba con un cirujano plástico, tengo entendido que llevaba avión privado, carro y todos los guaruras, después anduvo con el jefe y con el jefe pues ya” confesó.

Aunque el actor no reveló el nombre del cirujano millonario, se sabe que la actriz se caracterizó por ser una mujer muy condicionada.

¿Cómo es en la actualidad Sasha Montenegro?

Sasha Montenegro no regresó a la actuación desde hace 15 años

Poco se sabe de la vida actual de la actriz Sasha Montenegro, las últimas vez que fue parte de una producción fue hace 15 años.

Sasha Montenegro tuvo una relación con el ex presidente de México Joé López Portillo, mientras este se encontraba casado, aunque se divorció en 1991 y cuatro años después se casaron.

De la relación entre Sasha Montenegro y López Portillo, nacieron sus hijos Nabila en 1985 y Alexander en 1987.

Cuando el ex presidente comenzó a tener problemas de salud, la familia de López Portillo, emprendió una batalla legal en contra de Sasha Montenegro, misma que terminó separando a la pareja y empezar un proceso de divorcio, sin embargo no lograron firmar los papeles pues el ex mandatario murió en 2004.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.