"El mejor central del mundo": el último mensaje de Shakira a Piqué

El último mensaje que Shak le dedicó a Piqué

En redes sociales Shakira siempre profesó el amor que sentía hacia Piqué, a quien en más de una ocasión le dedicó mensajes de admiriación hacia su trabajo.

La colombiana se habría vuelto hincha de corazón del Barcelona desde que en 2010 inició su relación con el futbolista, volviéndose además socia del club.

Tras la inminente separación entre la cantante y el futbolista, en La Verdad Noticias te compartimos cuál fue el último mensaje que le dedicó en redes y cómo la audiencia se lo tomó.

Desde que Shaki se volvió pareja del futbolista en numerosas ocasiones se le vio acompañándolo en partidos, alfombras rojas y demás eventos deportivos.

El pasado marzo Piqué habría hecho un partidazo en el Barcelona, por lo cual la colombiana usó sus redes sociales con millones de seguidores para dedicarle un mensaje.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial"

Desde luego los internautas han retomado este último mensaje de la colombiana como su despedida, pues a raíz de ello nunca más volvió a hablar de Gerard en sus redes.

¿Cómo inició la relación de Shakira y Piqué?

Shaki y Gerard se conocieron en 2010 cuando la colombiana filmaba el vídeo oficial de su hit global "Waka Waka", tema oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica.

El futbolista le prometió a Shaki que llevaría a España a la final de la Copa del Mundo para volver a verla, ya que ella cantaría en la ceremonia de clausura, hecho que cumplió cuando ganó en 2010.

Finalmente este día Shakira y Piqué enviaron un comunicado en conjunto desde sus oficinas de prensa para confirmar su separación tras 12 años de relación.

