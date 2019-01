El mánager de Ozuna da la cara por el y afirma que el vídeo escándalo es falso (VÍDEO)

Debido al escándalo que ha ocasionado el vídeo sexual del cantante Ozuna, el representante del famoso reggeatonero ha tenido que enfrentar a los medios para abogar por los intereses del boricua, situación que ha traído más preguntas que respuestas.

Fue durante una entrevista que le hicieron al mánager del intérprete, Vicente Saavedra, que este aseguró que el clip en el que aparece Ozuna, no es más que un montaje que hicieron para ensuciar su imagen y su carrera.

“Si algo me consta es que se nota es que un vídeo montaje. Es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un vídeo, hicieron un corte y hubo una transición como en las novelas. Él cometió un error en la juventud y que hoy le toca enfrentar las consecuencias”, afirmó.