El lanzamiento del final de “La Casa de Papel” genera divertidos memes

“La Casa de Papel” ha llegado oficialmente a su final con el estreno de la segunda parte de la quinta y última temporada de la serie de Netflix. Ante esto, cientos de fanáticos han tenido sentimientos encontrados con la conclusión del proyecto, por lo que en redes sociales compartieron divertidos memes sobre los últimos capítulos.

Desde la madrugada del viernes 3 de diciembre en la plataforma de streaming se liberaron los últimos cinco episodios de la serie española dirigida por Alex Pina y Jesús Colmenar; ahora, finalmente los fans pudieron saber cuál sería el dramático desenlace del famoso atraco.

La nostalgia se ha apoderado de algunos espectadores, quienes han desarrollado un apego a la serie luego de haber estado al aire desde 2017. Cuando se lanzó la parte 1 de la última temporada, surgieron múltiples memes de “La Casa de Papel” y ahora, con la parte final, esto se volvió a repetir.

Los memes de la última temporada de “La Casa de Papel”

La mayoría de los fans sintieron nostalgia por el final de la serie/Foto: Twitter

La primera parte de la quinta temporada dejó a todo el mundo expectante durante casi tres meses. Por lo que muchos espectadores decidieron desvelarse durante la madrugada del viernes para ver “el último Bella, Ciao” y no quedarse con ninguna duda de lo que sería el cierre de la serie.

Muchos espectadores se desvelaron por ver la última parte/Foto: Twitter

Los diversos memes que se han vuelto viral en las redes sociales (especialmente Twitter) muestran que muchos fanáticos de “Money Heist” (como se conoce a la serie en inglés) tuvieron varios momentos de drama, tristeza y emoción durante la parte 2 de la temporada 5.

Para la mayoría de los fans, el desvelo valió la pena/Foto: Twitter

Además, ahora que el programa llegó a su final, muchos fans se preguntan qué es lo que harán con su tiempo libre. No obstante, como te informamos en La Verdad Noticias, en 2023 se lanzará el spin-off sobre Berlín de “La Casa de Papel”, algo que ha dejado con gran entusiasmo a los fans.

¿Habrá temporada 6 de La Casa de Papel?

No habrá sexta temporada, pero sí otras series relacionadas con la historia/Foto: Twitter

Aunque durante meses se rumoró que posiblemente habría una temporada 6 de la serie, lo cierto es que los creadores al parecer han decidido que esta segunda parte de la quinta temporada sea la conclusión oficial de la historia, por lo que no veremos más episodios de este proyecto.

Pero recordemos que ya se está preparando una versión coreana de “La Casa de Papel” que llegará a streaming en 2022; así que aún habrá más contenido relacionado. No obstante, si aún no has visto los últimos capítulos de la serie, recuerda que están disponibles para transmitir ahora en Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!