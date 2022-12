El lado poco conocido de la Bruja del 71

Todos los mexicanos, en algún momento, vimos la serie de comedia “El Chavo del 8”, y conocemos muy bien a sus personajes, pues ha estado al aire muchísimo tiempo y continuará, pues esta producción de Chespirito, ha quedado para la posteridad.

Y aunque muchos la hemos visto cientos de veces, hay algunos detalles que se han pasado por alto, lo que es un hecho es que muchas generaciones de televidentes mexicanos y en otras partes del mundo, reconocen a la famosa “Bruja del 71”, quién era una mujer gruñona, pero que sentía amor profundo por Don Ramón.

Asimismo, es preciso recordar que Doña Clotilde, no tenía buen humor para los niños, es decir, no le gustaban ni tantito y siempre lucio mal encarada, pero lo que no muchos saben es que a pesar de que Angelines Fernández tenía un semblante duro y una personalidad bastante imponente, antes de llegar a ser parte del elenco de la producción de Chespirito, tuvo que pasar momentos difíciles en su país natal: España.

La otra historia de la Bruja del 71

Y es que, la actriz madrileña, fue combatiente contra la dictadura de Francisco Franco en la Guerra Civil española, así lo relató la propia hija de la afamada artista.

“Llegó a México en 1947, después vivió en la Habana en lo que arreglaba sus papeles y regresó para trabajar en las películas de Cantinflas y Arturo de Córdova”, relató.

Con respecto, a su lucha incansable no logró su objetivo de hacer frente a la autoridad de Francisco Franco y entonces tuvo que huir a México para evitar la persecución y hasta el asesinato.

Angelines era una mujer distinta

Aunque mucho se ha dicho sobre su mal carácter, la verdad es que la artista no tenía grises, ni aceptaba las injusticias, ni mucho menos situaciones que le desagradaban o la hicieran sentir incómoda. La vida para ella siempre consistió en defender sus creencias, el respeto y sus valores, informó La Verdad Noticias.

