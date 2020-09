El jet privado de Kylie Jenner de 73 millones de dólares: así se ve por dentro

Kylie Jenner se aferró a la costumbre de que las estrellas de 'Keeping Up with the Kardashians' siempre vuelan en aviones lujosos, y decidió comprarse su propio jet privado.

El jet de lujo le costó a la magnate del maquillaje 73 millones de dólares y fue bautizado “Kylie Air”, y de acuerdo con varias fuentes Kylie ya ha hecho varios viajes con amigos y familiares en su lujoso avión.

Según la publicación del portal Mirror, hay espacio suficiente para 10 personas a bordo de Kylie Air, lo cual es apropiado ya que Jenner siempre viaja con un séquito.

El jet es apropiado para viajar con toda la familia

Los amplios asientos de cuero afelpado brindan una experiencia de viaje cómoda, e incluso hay una cama doble a bordo para cuando Jenner necesite su sueño reparador.

El avión también cuenta con otras opciones de entretenimiento para sus invitados y probablemente aparecerá en el exitoso reality show de la familia. Según Page Six, Jenner compró la aeronave Global Express Jet unos meses antes de la pandemia.

Kylie y Stormi fueron a Disney World en él

La revista People informa que Jenner usó el jet para llevar a su hija Stormi a Walt Disney World en Orlando para celebrar su segundo cumpleaños. En junio, su hermana, Khloe Kardashian, compartió una fotografía de la ventanilla de un avión con una servilleta con las palabras Kylie Air. Se cree que viajó a París por negocios con el mismo avión el mes pasado.

Muchas fotos del avión han aparecido en las redes sociales, bajo el hashtag #KylieAir.

No ajena al lujo, Jenner ama sus lujosas escapadas. En marzo, la estrella de 'Life of Kylie' alquiló una villa de Airbnb en Harbour Island, Bahamas, para un pequeño descanso con su hermana Kendall y sus amigos.

La joven de 23 años se tomó un descanso del negocio del maquillaje y el cuidado de la piel para disfrutar de las exuberantes vistas que ofrece Bahamas. Se hospedó en Rosalitam, una villa con todo el personal ubicada en las impresionantes playas de arena rosa de Harbour Island. También se hospedó en el ultra exclusivo resort Amangiri en Canyon Point en Utah hace unos meses.

Amangiri es un complejo de lujo que abrió sus puertas en 2009. El santuario de naturaleza salvaje y aislamiento de 600 acres en Canyon Point, en el sur de Utah, ofrece una experiencia de lujo a medida para aquellos que pueden pagarlo.

La empresaria de Kylie Cosmetics se tomó un tiempo con amigos y su hija Stormi en el resort, que cuesta alrededor de 5 mil dólares la noche.