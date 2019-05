El inmortal “Cuarteto de Liverpool” de nuevo en la cima

Días atrás apareció en el sitio 24/7 Wall un ranking con las 100 mejores canciones de la historia, una discusión eterna pero que sigue gustando a todos los amantes de la música.

En este caso, usaron ciertos parámetros como el número de semanas en el Billboard Hot 100, así como también las veces que ha sido versionada. Con eso dicho, el primer lugar está en manos de 'Yesterday', uno de los clásicos más grandes de The Beatles.

The Beatles se separaron en 1970, pero siguen siendo una referencia obligada en el 2019.

Los nombres más actuales del Top Ten son Adele ('Rolling in the Deep', en el lugar 3), John Legend ('All of Me', 5°) y Lady Gaga ('Bad Romance', 6°).

David Bowie, Queen y Neil Young son algunos de los que están en este ranking, cuyos primeros 30 puestos puedes revisar a continuación.

01. 'Yesterday' (The Beatles)

02. 'Bridge Over Troubled Water' (Simon & Garfunkel)

03. 'Rolling in the Deep' (Adele)

04. 'Hey Jude' (The Beatles)

05. 'All of Me' (John Legend)

06. 'Bad Romance' (Lady Gaga)

07. '(I Can't Get No) Satisfaction' (The Rolling Stones)

08. 'Bohemian Rhapsody' (Queen)

09. 'Let It Be' (The Beatles)

10. 'Ain't No Sunshine' (Bill Withers)

11. 'Can't Help Falling in Love' (Elvis Presley)

12. 'I Want to Hold Your Hand' (The Beatles)

13. 'The Sound of Silence' (Simon & Garfunkel)

14. 'Happy' (Pharrell Williams)

15. 'Eleanor Rigby' (The Beatles)

16. 'Something' (The Beatles)

17. 'Help!' (The Beatles)

18. 'Stand By Me' (Ben E. King)

19. 'Wichita Lineman' (Glen Campbell)

20. 'Can't Buy Me Love' (The Beatles)

21. 'These Boots Are Made for Walkin'' (Nancy Sinatra)

22. 'Come Together' (The Beatles)

23. 'Just the Way You Are' (Billy Joel)

24. 'Time After Time' (Cindy Lauper)

25. 'Eye of the Tiger' (Survivor)

26. 'The Letter' (The Box Tops)

27. 'Lose Yourself' (Eminem)

28. 'I Can See Clearly Now' (Johnny Nash)

29. 'When a Man Loves a Woman' (Percy Sledge)

30. 'Downtown' (Petula Clark)

Ricardo D. Pat