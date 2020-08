El inicio de Billie Eilish contado por su mamá Maggie Baird

Maggie Baird, mamá de cuenta cómo Billie Eilish la cinco veces ganadora del Grammy, que tuvo un gran éxito con solo 13 años y se convirtió en la artista con más reproducciones musicales, grabó el tema de la película de James Bond en el dormitorio del pequeño bungalow familiar de Los Ángeles.

La mamá de Billie Eilish Maggie Baird mira alrededor de la pequeña habitación de su hija en su bungalow de dos camas y se pregunta: ¿cómo puede ser aquí donde mi hija se convirtió en una de las estrellas de la música más grandes del mundo?

Era aquí donde su adolescente Billie Eilish se sentaba a inventar canciones, como millones de otros adolescentes soñadores de todo el mundo.

Solo un día, en 2015, una de sus creaciones publicada en un servicio de transmisión de música voló el techo de la "pequeña casa" de Maggie en Los Ángeles.

La canción Ocean Eyes impulsó a Billie, que entonces tenía 13 años, a la estratosfera del pop mundial.

Y cuatro años después, en el mismo dormitorio, grabó el tema de la última película de James Bond.

En el medio hubo una subida vertiginosa en la que cautivó a Glastonbury, ganó cinco premios Grammy y se convirtió en la artista con más reproducciones del planeta.

No es de extrañar que Maggie, de 61 años, diga que está simplemente atónita.

Ella dijo: “Escuché que Billie es descrita como una de las estrellas más grandes del mundo y eso es muy difícil de procesar para mí.

“Vivimos exactamente de la misma manera, excepto que nuestra casa está llena de cosas: muchos más zapatos y muchos más fan art.

“Vivimos esta vida muy normal cuando estamos en casa, excepto que también es muy anormal porque hacemos cosas locas.

“La gente mira los grandes marcadores como Glastonbury y Billboard y dicen, '¿Se te ha volado la cabeza?' Y yo digo, 'Me ha volado la cabeza desde el principio'.

"Cuando tienes a una niña de 13 años cuyos representantes llaman y los sellos discográficos llaman, es realmente impactante".

Nació en diciembre de 2001, su mamá y papá irlandeses-estadounidenses Maggie y Patrick, ambos actores, la llamaron Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

Maggie, que una vez tuvo un pequeño papel en The X-Files, dijo que tenían que vivir "día a día".

Ya tenían un hijo de cinco años, Finneas, y terminaron dándoles a los niños las dos habitaciones de su pequeña casa mientras dormían en un futón en el salón.

La pequeña Billie tenía una ansiedad severa por separación y durmió en la cama de sus padres hasta los diez años. Y fue educada en casa junto con Finneas, quien luego protagonizaría la comedia musical de televisión, Glee.

Maggie explicó: “Yo era de Colorado y cuando ocurrió el tiroteo masivo de Columbine en la escuela, eso realmente me asustó. Sembró la semilla para la educación en el hogar para mí, especialmente en Los Ángeles, donde algunas de las escuelas eran cuestionables. Era solo una filosofía con la que crecimos.

"Nos encantó estar con nuestros hijos tanto y pensamos, 'Dios, ¿realmente queremos estar lejos de ellos la mayor parte de su vida?'"

Sus hijos son cercanos y Billie colaboraría con su hermano

Cuando subieron Ocean Eyes a SoundCloud, se volvió viral esa misma noche.

Un año después, después de firmar con Interscope Records, Billie lanzó la canción como su sencillo debut y desde entonces ha acumulado más de 200 millones de reproducciones en Spotify, donde la joven tiene más de 54 millones de oyentes mensuales. Billie hizo su debut en Glastonbury a los 17 años y ya ha sido nombrada futura cabeza de cartel.

También tiene más de 50 millones de seguidores en Instagram y un patrimonio neto suma la cantidad de $26.1 millones de dólares, pero todavía vive en la casa familiar en el modesto vecindario de Highland Park en Los Ángeles.

Finneas se mudó el año pasado para estar con su novia, pero el equipo que él y su hermana usaron para grabar su álbum debut, When We Fall Asleep, Where Do We Go? todavía está en su pequeño dormitorio y estudio de grabación.

El álbum convirtió a Billie en la solista femenina más joven en encabezar las listas de álbumes del mundo.

Las letras están garabateadas en las paredes donde solían marcar su altura cuando eran niños. Y en una edición especial de Carpool Karaoke de James Corden, Billie reveló que grabó su voz en la cama de Finneas.

Maggie, quien grabó un álbum de canciones country en 2009, describe los primeros años del éxito de su hija como "muy, muy estresantes".

Ella dijo: “Tienes una adolescente por la que te preocupas, cuidas y tratas de proteger y apoyar en un negocio del que realmente no sabes mucho.

"Y tienes que aprender muchas cosas muy rápido y estar ahí para ellas".

También ha habido otros desafíos. Billie ha sido abierta sobre sus luchas con la depresión, que Maggie dice que empeoraron por una desagradable lesión de baile a la edad de 13 años.

Ella recordó: “Se prolongó durante bastante tiempo. Mudarse fue realmente lo que la mantuvo estable, así que cuando perdió esa actividad física, eso fue lo que la llevó más cerca del camino de la depresión.

“Afortunadamente tenía la música, lo que realmente ayudó, pero necesitas esa actividad física, no hay reemplazo para ella.

“Todavía luchamos para que se le meta en la vida. No es fácil estar de gira ".

El nuevo sencillo de Billie, My Future, fue lanzado a principios de esta semana, y no hay duda de que Maggie permanecerá al lado de su hija para guiarla a través del mundo de la fama.

Pero ella dijo: “Estoy segura de que hay días en los que preferiría que su madre no estuviera involucrada. No hay control de Billie, es una persona auténtica.

"Tiene una voluntad fuerte y dice lo que piensa, pero también escucha la razón".

Maggie cree que el hecho de que Billie todavía viva en la misma casa donde vivió su infancia a pesar de sus riquezas también la mantiene firme.

“Tener una casa pequeña y una familia unida era parte de una filosofía que resultó ser la de no tener mucho dinero”, dijo Maggie. "Pero creo que eso sigue siendo parte de nuestro sentimiento general".

“Finneas y Billie pueden terminar en las casas más grandes del mundo, pero ya sabes, tratas de enseñar tus valores. Intentas decir: "Pon tu dinero donde importa y mantén a tu familia cerca".