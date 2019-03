El ícono del rock Joan Jett actuará en Wrestlemania

Joan Jett interpretará su éxito “Bad Reputation” al momento que la Campeona Femenil de Raw, Ronda Rousey, haga su entrada al ring y defienda su campeonato en una amenaza triple contra las superestrellas de la WWE Becky Lynch y Charlotte Flair.

Joan Jeet y Ronda Rousey, una combinación explosiva.

“La Reina del Rock‘N Roll, Joan Jett, es una leyenda de la música y un poderoso ícono para las mujeres en todos partes. Su interpretación en WrestleMania este año promete ser exhilarante e inspiradora y estamos honrados en verla sumarse a una lista de extraordinarios artistas que han iluminado el escenario de WWE”, dijo Nail Lawi, Vicepresidente Senior y Director General de WWE Music Group.

Ronda Rousey utiliza el tema "Bad Reputation" de Joan Jett como tema de entrada desde sus tiempos en la UFC.

Joan Jett se unirá a artistas reconocidos como Motörhead, Snoop Dogg, Pitbull, Kid Rock, Diddy, Machine Gun Kelly, Skylar Grey, Travis Barker y sus compañeros en el salón de la fama del Rock and Roll, D.M.C., quienes han participado en la extravagancia de la cultura pop anual de WWE.

Joan Jett es integrante fundadora de Runaways, banda de rock que cimentó el camino para que las mujeres artistas entraran a la arena de la música del rock dominada por hombres. Después de cinco álbumes, Jett llevaría su carrera a más grandes alturas cuando lanzó Joan Jett & the Blackhearts, con éxitos como “I Love Rock ‘n Roll” y “I Hate Myself for Loving You”. Un ícono feminista por más de 40 años, Joan Jett & Blackhearts, que fueron inducidos al salón de la fama del Rock and Roll en 2015.

Ricardo D. Pat