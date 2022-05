¿El hombre más sexy? Alfredo Adame aseguró que le ganó a Brad Pitt

¿El hombre más sexy? Adame aseguró que le ganó a Brad Pitt

Alfredo Adame volvió a acaparar las redes sociales y todo surgió por una confesión que hizo en el programa "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", pues reveló que en sus mejores años de la televisión fue considerado un galán y que ganó el título como el hombre más sexy.

Y es que, aquellas revelaciones del polémico conductor causó las risas de sus demás compañeros al escuchar que él dijo que le ganó a Brad Pitt y a George Clooney, pues el famoso humilló a las estrellas de Hollywood con su guapura.

Desde que el actor llegó al reality show de TV Azteca ha desatado varias críticas de los internautas, quienes han criticado su mal estado físico, incluso han compartido varios memes para burlarse de Adame, quien ha dado de qué hablar durante su estancia en el programa.

Alfredo Adame aseguró que ganó título como el hombre más sexy

El polémico actor

El presentador expresó en el video de TikTok lo siguiente: "Luego quedamos Clooney y Pitt y yo, pero Brad desistió porque ya cuando me vio a Clooney y a mí dijo: 'No manches, esto si no. Y luego Clooney, cuando hicimos la prueba de imagen agarró y dijo: 'No, lo admito, Adame es más sexy que yo, y se retiró".

Por su parte, sus demás compañeros quedaron intrigados por las revelaciones de Adame, pero Pancho Uresti recordó que no ha sido la única conversación que han tenido con el actor, pues en su momento contó una anécdota con un puma.

Cabe mencionar que Magaly Chávez y Adame terminaron su romance, pues la influencer se habría dado cuenta de los problemas que tiene el famoso, por lo que le confesó a sus compañeras del campamento que se sentía liberada sin el actor.

¿Qué pasó con Andrea Legarreta y Alfredo Adame?

Adame y Andrea Legarreta protagonizaron un polémico momento

En una entrevista, el famoso acusó a Legarreta de haber sido una mala compañera de trabajo, además ventiló que ella le fue infiel a su esposo Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa, lo que causó todo un escándalo, pero la conductora salió a defenderse y negó dichas acusaciones.

Actualmente el conductor Alfredo Adame se ha visto involucrado en el escándalo por su participación en "Soy famoso ¡sácame de aquí!", ya que se salvó de ser el primer eliminado de la competencia, además algunos compañeros se han quejado de la actitud del famoso.

