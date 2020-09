El hijo de Naya Rivera y su ex Ryan Dorsey se mudan con la hermana de la actriz/Foto: People en Español

Según los informes, el afligido ex de Naya Rivera, Ryan Dorsey, se ha mudado con su hermana. El actor quedó devastado por la trágica muerte de la estrella de Glee, quien salvó la vida de su hijo de cinco años, Josey, en sus últimos momentos.

Ahora, se dice que ha encontrado consuelo en su nueva amistad con la hermana menor de Naya, Nickayla. Se dice que la pareja incluso se mudó juntos a una casa alquilada de tres habitaciones donde están cuidando al pequeño Josey con la ayuda de los padres de Ryan.

Naya se ahogó trágicamente en julio después de alquilar un bote para salir al lago Piru de California con su hijo. Las autoridades dicen que ella lo subió al bote para salvarle la vida antes de perder trágicamente la suya. Su cuerpo fue descubierto días después tras de una extensa búsqueda.

Ryan Dosley y Nickayla Rivera se apoyarán uno al otro

Se dice que Ryan y Nickayla encontraron consuelo el uno en el otro desde la muerte de Naya. En las imágenes obtenidas por el Daily Mail, se ve a Ryan y la modelo de moda Nickalya Rivera dirigiéndose a las tiendas juntos e incluso tomados de la mano mientras se miran durante el momento difícil.

Según la publicación, se vio a Nickayla ayudando a Ryan a trasladar sus pertenencias de su antigua casa en North Hills, Los Ángeles a su nueva casa alquilada el 6 de septiembre.

Ryan es padre del hijo de Naya y fue esposo de la fallecida actriz durante 4 años. Ahora Dorsey vivirá con Nickayla, en quien al parecer ha encontrado un gran apoyo para criar a su hijo Josey/Foto: Us Weekly e Instagram

Fueron vistos en los días siguientes empacando sus muebles en un camión de mudanza amarillo que Ryan condujo a su nueva casa, que tiene una piscina y cuesta $5,000 al mes para alquilar.

Un testigo ocular que los vio juntos comprando en Target en esa época dijo al sitio: "Parecen realmente cómodos juntos y obviamente se están ayudando mutuamente durante un período muy difícil en sus vidas”.

"Estuvieron bromeando y charlando todo el tiempo. Obviamente se están ayudando a levantar el ánimo unos a otros", dijo la fuente.

Ryan y Nickayla quedaron desconsolados por la muerte de Naya. Publicó en un homenaje: "Esto es tan injusto ... no hay suficientes palabras para expresar el agujero dejado en el corazón de todos".

"No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Sólo estabas aquí. La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Él nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos", declaró el actor.

Nickayla escribió en su propio homenaje a su hermana: "De lado a lado o a millas de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero a la vez iguales. El yin a mi yang. Nunca supe eso al perderte, encontraría mucho de ti en mi misma”.

También te puede interesar: Naya Rivera: Estos son los momento más tiernos con su hijo Josey

"Nunca he conocido una vida sin ti y todavía no puedo imaginarlo. Mi mundo está patas arriba. Pero a pesar de todo, todo lo que éramos, seguimos siendo. Siempre te miraré con los mismos ojos como lo hice cuando era joven. Shmaya, te amaré por la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida", expresó la modelo. ¿Crees que Ryan y su ex cuñada podrán ayudar a Josey con la pérdida de su mamá?