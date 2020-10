El hijo de Mariah Carey fue víctima de bullying y racismo, ¿Qué le pasó?/Foto: Aspire TV

Mariah Carey ha revelado que su hijo, Marruecos, fue intimidado por un supremacista blanco, que él creía que era su amigo.

La cantante, de 50 años, se emocionó cuando habló sobre sus hijos mientras hablaba con el presentador Andy Cohen en su programa Watch What Happens Live.

Mientras hablaba de sus nuevas memorias “El significado de Mariah Carey”, se refirió a la reciente prueba que ha enfrentado su hijo, que tiene nueve años.

Mariah y Nick Cannon comparten la custodia de sus mellizos. La cantante y el rapero estuvieron casados durante 6 años, hasta su divorcio en 2016/Foto: El Periódico

La madre de dos admitió: "Rocky [marroquí] acaba de ser intimidado el otro día por un supremacista blanco que pensaba que era su amigo. Es como una locura. Este es el mundo en el que vivimos".

Mariah comparte a su hijo e hija Monroe, de nueve años, con su ex marido Nick Cannon, de quien se divorció en 2016.

Mariah también ha sido víctima de racismo

La cantante narró su experiencia creciendo con una familia birracial. Ella explicó: "Ha sido una lucha para mí desde que sabía que existía la raza. Y la única razón por la que me di cuenta tan pronto fue porque se convirtió en un tema de humillación para mí cuando era niña".

La cantante también está tratando de enseñarles a sus hijos sobre el racismo leyéndoles libros. La estrella continuó: "Les estoy leyendo capítulos que están ayudando a ilustrar mis encuentros con el racismo, y cómo pueden entonces tener una mayor comprensión y, en última instancia, una mayor reserva con la que lidiar con la situación en sí".

Mariah ha estado revelando algo de su vida después de publicar sus nuevas memorias. Habló con The Guardian sobre su ex novio James Packer y por qué no lo menciona en su nuevo libro.

Mariah explicó: "Si era una relación lo que importaba, está en el libro. Si no, no ocurrió. No teníamos una relación física, para ser honesta contigo".

La ex pareja comenzó a salir en 2015 y se comprometieron nueve meses después, antes de separarse en 2018. ¿Crees que el hijo de Mariah podría quedar afectado emocionalmente por este suceso?