El hermano de Kim Kardashian, Rob, pide a su ex esposa una pensión de manutención

Robert Arthur Kardashian es una personalidad de televisión, modelo y empresario estadounidense, conocido por aparecer en el reality show de la cadena “E!” Keeping Up with the Kardashians.

Rob Kardashian quiere reducir la pensión que da a Chyna

Rob Kardashian, durante los últimos 2 años, ha venido abonando la cantidad de 20.000 dólares mensuales a su ex pareja Blac Chyna para cumplir así con sus obligaciones legales en lo relativo a la pensión de manutención de la que se beneficia la hija de ambos, la pequeña Dream Renée, quien nació tan solo un par de meses antes de que esta controversial pareja pusiera fin a su matrimonio, iniciando dura una batalla legal, la cual a la fecha no ha terminado.

No obstante a que esta polémica ha ido tomando un camino de mayor tranquilidad, Rob Kardashian ha solicitado al juez que supervisa el cumplimiento de los términos de la custodia de la niña, un cambio radical en la dinámica de pagos que define las obligaciones económicas de las dos partes.

Según los documentos facilitados por el equipo legal de Rob al tribunal, el poder adquisitivo del también diseñador de calcetines, se habría reducido considerablemente en los últimos meses, ya que este se ha mantenido en la negativa de aparecer en el famoso 'reality show' de su familia, por lo que ya no podría "permitirse desembolsar cantidades tan elevadas" que soporten las necesidades de la pequeña Dream, tal como lo había estado haciendo anteriormente.

Por si eso no fuera suficiente, los abogados de Rob también han dejado patente su convencimiento de que debería ser él quien recibiera una compensación económica por parte de Chyna, teniendo en cuenta que los ingresos de la ex stripper habrían aumentado considerablemente dada la naturaleza de su exitosa carrera de "modelo y emprendedora", sin olvidar esas frecuentes apariciones "en la prensa y en las redes sociales" para estabilizar sus asuntos personales.

"Yo no he participado en la grabación de ningún episodio del programa desde el pasado verano, cuando Chyna solicitó una orden de alejamiento contra mí. Su petición contó con una amplia cobertura mediática y yo acabé sometido a un intenso escrutinio por parte de la prensa, el cual tuvo consecuencias muy graves para mi estado emocional. Necesito recuperarme anímicamente, proteger mi privacidad y explorar nuevos negocios", revela un extracto de la declaración ofrecida por Rob.

Tal parece que esta controversial pareja no dejará de dar la nota aun después de varios años. Esperemos pronto se resuelva su polémica situación.