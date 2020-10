¿El hermano de Billie Eilish, Finneas O'Connell, tiene nombre artístico?

Billie Eilish es una cantante que ha batido récords y está en la cima de las listas de éxitos, pero no lo hace sola. La intérprete de “Bad Guy” a menudo atribuye gran parte de su éxito a trabajar junto a su hermano mayor, llamado Finneas O'Connell.

Nacido y criado junto a Billie Eilish, Finneas O'Connell es músico, toca la guitarra y el piano, además de mezclar música como solista y para su hermana. Sin embargo, algunos conocen a este artista por su nombre artístico (el cual es muy parecido a su nombre real).

¿Cuál es el nombre artístico de Finneas O'Connell?

¿Finneas O'Connell tiene nombre artístico?

El hermano de la intérprete de "My Future" a menudo se conoce con un nombre artístico mientras actúa. Su nombre de nacimiento completo es Finneas Baird O'Connell, (Baird es el apellido de su madre), pero lo simplifica a FINNEAS cuando lanza música. Incluso hay algunas canciones que ya están disponibles para transmitir con este nombre.

La cantante Billie Eilish, técnicamente, usa un nombre artístico mientras actúa. Eilish no es su apellido, es O'Connell. Debido a que su nombre completo es considerablemente largo, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, la artista solo lanza música con el nombre "Billie Eilish".

Finneas escribe música para Billie Eilish

Finneas escribe música para Billie Eilish

Además de actuar como solista, Finneas aparece a menudo junto a su hermana. Incluso ganó un par de premios Grammy por su música, incluido el álbum titulado When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Aunque Finneas escribe música para Billie Eilish y actúa junto a ella en conciertos selectos, el artista afirmó que su música en solitario tiene una sensación diferente. Esto se debe principalmente a que tiene un proceso de escritura diferente.

Billie Eilish and Finneas doing press for #NoTimeToDie in the UK. pic.twitter.com/zIJSQieNpq — Pop Crave (@PopCrave) February 17, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish presume CUERPAZO en MINIFALDA y ajustada blusa (FOTO)

Los fanáticos pueden obtener más información sobre la cantante y su hermano en redes sociales. La música de Billie Eilish, incluido su exitoso álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go, está disponible en plataformas de música como Spotify, Apple Music y Tidal.