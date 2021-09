'El guardaespaldas' de Whitney Houston listo para la nueva versión de la película

Una nueva versión de The Bodyguard está oficialmente en marcha. El popular thriller romántico de 1992, protagonizado por Whitney Houston y Kevin Costner, será reinventado por Matthew López, el dramaturgo nominado al Tony de The Inheritance , informó Variety el miércoles (15 de septiembre).

Lawrence Kasdan de Kasdan Pictures y Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback están listos para producir la película.

Reynolds también se desempeñará como productor ejecutivo del proyecto. Lin estaba programado para trabajar en la película que fue protagonizada por Whitney Houston, quien hizo HISTORIA al consiguir tercer álbum de DIAMANTES2011.

Detalles de El Guardaespaldas

Aún no se sabe mucho de la nueva cinta

Kasdan se desempeñó como escritor y productor en la versión de 1992 de The Bodyguard , aunque solo regresa como productor para el remake.

Cuando The Bodyguard se estrenó en 1992, se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando $ 411 millones en ventas de entradas.

Withney Houston construyó el Guardaespaldas

El guardaespaldas fue una de las cintas más exitosas

La banda sonora correspondiente es aclamada como una de las mejores bandas sonoras de películas de todos los tiempos, con el álbum vendiendo más de 12.1 millones de copias y generando varias canciones de Billboard Hot 100 , incluyendo tres top 5: "I'm Every Woman", "I Have Nothing ”y el gran éxito No. 1“ I Will Always Love You ”.

El remake de The Bodyguard aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, lo que significa que no hay ningún casting oficial para los papeles en la película. A la luz de la noticia,

Twitter se ha vuelto loco con teorías de que los músicos repetirían el papel de Houston en la película: Doja Cat, Camila Cabello, Beyoncé, Rihanna y Adele son nombres que los usuarios quieren para el papel principal, aunque Variety informa que Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum y Cardi B han sido sugeridos para la película.

