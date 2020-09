El grupo Boyzone planea tener su propia película con Zayn Malik como Shane Lynch/Foto: York Mix y Access

Se está preparando una película biográfica en la pantalla grande sobre el auge de la banda de chicos irlandeses Boyzone, y los muchachos esperan emular los recientes éxitos de taquilla Bohemian Rhapsody y Rocketman.

Shane Lynch ha dado detalles de los planes para una película que él y sus compañeros de banda Ronan Keating, Keith Duffy y Mikey Graham han reunido para una película.

La estrella de 44 años insinuó que una versión cinematográfica de la vida del grupo se centraría en sus raíces de clase trabajadora en Irlanda.

¿Quiénes son Boyzone?

Boyzone se formó en 1993, administrado por el juez de X Factor Louis Walsh, e incluyó al difunto Stephen Gately en la alineación.

Al discutir los planes de la película con The Sun, Shane dijo: “Es un proyecto asombroso, estamos hablando con Hollywood sobre convertir la historia de Boyzone en una película, con un tono irlandés”.

“Es importante que se haga bien, contando la propia historia de cada miembro dentro del artículo, sobre su crecimiento y en la escuela”, declaró el artista.

Él añadió: "Estamos tratando de evitar todo el lado musical de las cosas, se trata de la crudeza de Irlanda y crecer en familias de clase trabajadora y convertirnos en una de las bandas más grandes del mundo".

Shane del exitoso grupo irlandés espera que Zayn quiera estar en la película. en caso de que el ex One Direction acepte, sería su debut como actor/Foto: RSVP

Continuó declarando que la película se centraría más en los muchachos y sus vidas que en los entresijos de la industria de la música, ya que eso se consideraría "aburrido".

Y cuando se trata de casting, Shane solo tiene un hombre en mente para interpretarlo. Dijo: “Me encantaría que Zayn Malik me interprete. Me gustan sus peculiaridades, siempre lo he considerado similar a mí, nervioso y diferente".

Boyzone ha lanzado 30 sencillos a lo largo de los años desde que irrumpieron en las listas en 1994 con su sencillo debut Working My Way Back To You.

Han lanzado siete álbumes de estudio, incluidos los que encabezan las listas de éxitos como Said and Done, A Different Beat, Where We Belong y Brother.

La tragedia golpeó a la banda en octubre de 2009 cuando el miembro original Stephen murió repentinamente en su piso en Mallorca, con solo 33 años.

Se rumorea que la banda está planeando un proyecto del 30 aniversario, que se espera que se lance en 2024. ¿Crees que Zayn Malik aceptaría estar en esta película?, ¿Qué actores crees que podrían interpretar al resto de los integrantes de Boyzone?