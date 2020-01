El gran legado de Dolores O’Riordan en “The Cranberries” A dos años de su muerte

No queda duda que Dolores O’Riordan vocalista de la banda de rock alternativo “The Cranberries” dejó un legado inigualable en la música, que hasta el momento nadie ha logrado superar.

Recordemos que esta leyenda del rock de los noventas creció en un mundo totalmente diferente al pensado, puesto que Dolores fue la menor entre nueve hermanos por lo que desde pequeña fue capaz de realizar actividades más allá a las consideradas para su edad.

Y desde una temprana edad comenzó a sentir un interés particular por la música, mientras sus demás hermanos preferían salir a jugar, se dice que ella permanecía en casa escuchando melodías religiosas; hasta que a los 5 años aprendió a tocar el órgano de la Iglesia, uno de los primeros instrumentos que logró conquistar esta gran artista.

De la música religiosa al rock

A medida que fue creciendo el talento de Dolores también se fue exponenciando, hasta que al cumplir 18 años su vida comenzó a tomar un rumbo totalmente diferente, algo que la hizo abandonar su hogar y empezar una vida rodeada de grandes emociones y completa libertad, algo que hasta en el momento no había experimentado en su vida.

Fue durante ese tiempo que la invitaron a audicionar para “The Cranberry Saw Us”, una banda de pop y rock compuesta por Feargal Lawler, Mike Hogan y Noel Hogan, quienes quedaron completamente perplejos por el talento de Dolores convirtiéndola en su vocalista.

El legado de Dolores O’Riordan en “The Cranberries”

Es así como nació “The Cranberries” una de las bandas de rock más reconocidas en el mundo por su sentido crítico social, donde sus canciones reflejaban parte de la situación que vivía Irlanda en esta década, lo que logró formar un verdadero lazo con el público.

Fue en el año 1993 cuando esta banda lanzó su primer álbum musical “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", un trabajo discográfico que los ayudó a escalar en los escenarios musicales y a consolidarse como una de los mejores grupos musicales de rock alternativo.

Su sencillo “Linger” logró posicionarse en el top ocho de los Estados Unidos, una canción que hablaba sobre su primer beso a los 17 años, un momento que marcó la vida de esta artista.

Asimismo los sencillos “Animal Instinct”, “Ode To My Family”, “I Can’t Be With You”, “Free To Decide”, “When You’re Gone”, “Promises”, “Just My Imagination”, “Zombie” y “Salvation”, fueron algunos de los éxitos musicales que más marcaron la carrera artística de Dolores.

Y a la edad de 46 años, un 15 de enero de hace dos años, Dolores O’Riordan fue hallada muerta en un hotel de Londres donde se alojaba mientras realizaba una nueva versión de su gran éxito “Zombie”. Donde según los informes forenses, Dolores murió ahogada accidentalmente en la bañera de su habitación tras haber consumido grandes cantidades de alcohol.

