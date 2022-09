El gobierno censuró esta escena de Adela Noriega en Quinceañera por esto

Televisa siempre se ha caracterizado por tener telenovelas exitosas, y una de esas ha sido sin duda alguna Quinceañera, pues además de tener una trama juvenil contaba con la participación de dos futuras estrellas del espectáculo, Thalía y Adela Noriega.

La telenovela fue una producción que se emitió en 1987 y 1988, la cual fue protagonizada por estas dos grandes del espectáculo mexicano, además de que también participaron otros como Ernesto Laguardia.

La historia fue producida por Carla Estrada, fue un escalón para Adela Noriega, que como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso empezaría a poner condiciones para grabar las telenovelas.

Estas son las escenas que fueron censuradas de Quinceañera

En la versión original del guion Mriam era violada

En una entrevista realizada para El Universal, Carla Estrada indicó que a pesar de que fue un proyecto que fue acogido de buena manera, la verdad es que la producción atravesó por muchos problemas, pues algunos temas que tocaba eran considerados tabúes en la década de los 80.

Inclusive el libreto fue supervisado por la Secretaría de Gobernación, y de acuerdo a Carla Estrada las escenas que fueron censuradas fueron la de la violación de Maricruz, así como otras con contenido sexual, uso de drogas o palabras altisonantes, por lo que tuvo que cambiar el libreto de la telenovela.

"Me dijeron (de Gobernación), que no podían abusar de Adela Noriega en la novela, ella era la quincenañera y eso era base de la historia, entonces lo que tuvimos que hacer fue que el público supiera que no la atacaban de esa manera, pero que ella pensara que sí.

¿Quién canta la canción de Quinceañera?

Como te dijimos en el apartado anterior, la cantante y actriz Thalía y Adela Noriega participaron en la producción, por lo que se decidió que la también cantante interpretara la canción de inicio del telenovela, junto con la banda a la que pertenecía y que era muy popular en la década de los 80, estamos hablando de Timbiriche.

La canción puede encontrarse actualmente en YouTube y es interpretada además de Thalía por Paulina Rubio, Sasha Sokol y Mariana Garza.

