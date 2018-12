El genial Frank Zappa falleció hace exactamente 25 años

Frank Zappa murió joven, apenas tenía 52 años cuando perdió a su larga batalla contra el cáncer de próstata, el cual le fue detectado en 1990. Los últimos años en la vida de Frank no fueron nada fáciles, ya que estuvo experimentando problemas urinarios, debiendo someterse a una extensa serie de exámenes médicos. Lo terrible fue que al momento de ser diagnosticado, los médicos le informaron que su tumor era inoperable, por lo que supo que sus días estaba contados.

Frank Zappa no ha sido nunca especialmente reivindicado por el “underground”

Debido a esto Zappa fue espaciando sus actividades musicales, de hecho el último álbum de estudio que puedo concluir fue “The Yellow Shark”, dedicado a la composición clásica, al que le dedicó los últimos años de su vida y que logró cierta repercusión principalmente en Europa.

“No es importante ni siquiera ser recordado. Las personas que se preocupan por ser recordadas son tipos como Reagan, Bush, estas personas quieren ser recordadas, y gastarán mucho dinero y trabajarán mucho para asegurarse de que el recuerdo sea simplemente fantástico”, aseguró el genio norteamericano.

Otra frase que describe perfectamente la mentalidad de este creativo fue la siguiente: “Mi trabajo en sí ha sido mi recompensa, no la evaluación de alguien más sobre mi legado”.

Frank Zappa posando con la sensual Claudia Cardinale

Como ocurre con los grandes del rock, su muerte le proporcionó la categoría de leyenda, y a 25 años de su muerte sigue siendo recordado y honrado, como ocurre con la big band belga Flat Earth Society que incluye a catorce músicos y algunos artistas invitados que serán los encargados del tributo al icónico compositor, guitarrista y cantante Frank Zappa, Terms of Embarrassment, “Homage to Zappa or not he’s dead anyway” es un show que reúne lo mejor de la discografía de Zappa y nuevas versiones de las canciones renovadas totalmente en una gira que visitará tres ciudades colombianas Bogotá, Medellín y Bucaramanga con conciertos y repertorios diferentes en cada escenario, iniciando el jueves 6.

El año 2012 fue lanzada la reedición del catálogo de Frank Zappa, una obra tan extensa que solamente escuchándola se entiende porque es calificado como uno de los músicos más transgresores, provocadores e iconoclastas de la cultura rock del siglo XX. Las razones por las que Frank es a la vez uno de los músicos menos escuchados son numerosas razones, comenzando con el posicionamiento ideológico por parte del artista que, desde el principio de su carrera, le llevó a ser apartado de los circuitos de distribución mayoritarios. Además atacó en los años sesenta la escena contracultural norteamericana, arremetiendo contra el movimiento hippie, al que criticaba su ingenuidad y sometimiento al sistema.

Descanse en paz este genial compositor.

Ricardo D. Pat