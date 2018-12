El gato más famoso de Estados Unidos cumple años este día

Peter Criss, una de las figuras más emblemáticas del rock en los Estados Unidos celebra este día su cumpleaños número 74, agradeciendo a sus fanáticos que de todas partes del mundo han inundado sus redes sociales con todo tipo de felicitaciones.

El baterista nacido en Brooklyn, se unió a Kiss en 1974, cuando Paul Stanley y Gene Simmons respondieron al Anuncio de un baterista que aseguraba estar dispuesto a todo con total de lograr el éxito. Este resultó ser Peter, quien se integró al proyecto en el que también participó Ace Frehley, con quienes grabó en los álbumes: Kiss (1974), Hotter Than Hell (1974), Dressed to Kill (1975), Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976), Love Gun (1977), Dynasty (1979) aunque en una sola canción, y Psycho Circus (1998).

Existe la posibilidad de que Peter Criss y Ace Frehley participen en la próxima gira de despedida de KISS End of the Road como invitados especiales.

Como solista lanzó los siguientes álbumes: Peter Criss (1978), Out of Control (1980), Let Me Rock You (1982), Cat #1 (1994) y One for All (2007).

Recordemos que apenas en marzo de este año Peter Criss y Gene Simmons se reunieron cuando la banda de Gene Simmons descargaba en Nueva York en uno de los eventos para fanáticos del bajista, Cuando Peter subió al escenario, ambos se abrazaron a una ronda de aplausos y pasaron unos segundos juntos en una conversación privada. Simmons le dijo a la multitud: "¡Me acaba de decir que me vaya a la mierda!".

Otra muestra del enorme cariño que este músico despierta en los demás se registró en julio de este 2018, cuando en un concierto de Rob Zombie en Nueva Jersey, el batería fundador de KISS, Peter Criss, se encontraba entre el público cuando el propio Rob Zombie le invitó a subir al escenario y explicó que su figura le había inspirado para convertirse en músico.

Desde Grupo Editorial La Verdad mandamos una sincera felicitación a esta figura del rock mundial. ¡Feliz cumpleaños Peter!

Ricardo D. Pat