El final explicado de la película “Kong: Skull Island” y su importancia

Kong: Skull Island de 2017 es la única precuela de MonsterVerse de Legendary hasta ahora, y difiere de la mayoría de las otras películas de Kong. En lugar de centrarse en el secuestro o la muerte del rey de la jungla como el original de 1933 y sus muchos remakes, Skull Island altera la naturaleza trágica del personaje de Kong y establece la escena del universo compartido para su próximo conflicto con Godzilla.

En este universo, un grupo de investigación se encuentra por primera vez con Kong cuando son enviados a Skull Island durante la Guerra de Vietnam. Trabajan para Monarch, una organización gubernamental que intenta encontrar más evidencia de monstruos gigantes que son similares a Godzilla.

Cuando los investigadores se acercan a la isla, Kong destruye sus helicópteros militares y el grupo se divide. Una parte del grupo intenta escapar de la isla, mientras que el grupo de escolta militar comienza a cazar a Kong. Si Kong debe ser cazado o dejado solo se convierte en un punto importante de conflicto entre las facciones separadas del grupo.

¿Cómo le va a Kong después de Skull Island?

King Kong forma parte del MonsterVerse de Legendary, y muestra su potencial en "Skull Island"/Foto: Diez Minutos

Al final de Skull Island, Kong se alza victorioso sobre dos cosas: un grupo de monstruos Skullcrawler antagónicos y las fuerzas militares que lo persiguieron. Al matar a los Skullcrawlers y derrotar al ejército estadounidense, Kong le hace saber a Monarch que es un enemigo serio.

Alternativamente, puede ser un aliado provisional gracias a su relación con los investigadores que lo ayudaron. Si los miembros del equipo de investigación no hubieran interferido en los intentos de los militares de matar a Kong, nunca podría haberlos ayudado a todos a escapar de la isla. Al final de la película, Kong y Monarch tienen un entendimiento tácito de que Skull Island pertenece a Kong.

Esta es una situación única porque Kong ya no es el personaje trágico que es en películas anteriores. La mayoría de los espectáculos clásicos de Kong terminan cuando es famoso por ser derribado desde lo alto del Empire State Building. Skull Island lo muestra matando a otros monstruos y causando estragos en el ejército estadounidense. Todavía tiene elementos trágicos en su personaje, pero al final del día, Kong es ahora un héroe triunfante.

¿Qué significa el final de "Skull Island" para "Gozdilla vs Kong"?

King Kong regresará al MonsterVerse en un enfrentamiento con Godzilla. Esta es una de las películas más esperadas de HBO Max/Foto: Hobby Consolas

Esta es una pieza clave de información porque configura la próxima aparición de Kong en Godzilla vs.Kong. Cuando Godzilla comience a correr desenfrenado una vez más, Monarch necesitará otro monstruo para enfrentarse a él. Godzilla ya demostró que la mejor arma contra un monstruo es otro monstruo, por lo que tiene sentido que la organización gubernamental clandestina llame a Kong para luchar. Es el único otro monstruo que han visto salir victorioso en una pelea de monstruo contra monstruo.

Y para aquellos preocupados por la diferencia en la categoría de peso, el tamaño de Kong no debería ser un problema. Aunque generalmente Godzilla lo empequeñece, Skull Island señala que la especie de Kong puede crecer mucho más. En la era de la década de 1970 de esa película, Kong no estaba ni cerca de su tamaño completo. Avance rápido hasta el día de hoy en Godzilla vs. Kong, y debería ser absolutamente masivo. Como muestra en el tráiler de la película, ahora es aproximadamente igual a la estatura de Godzilla. Si tiene lo que se necesita para vencer a Godzilla es otra pregunta que la película debe responder.

Las ganancias de la cinta Kong: Skull Island

La cinta de Legendary donde muestra el poder de Kong consiguió una buena aceptación del público, aunque no fue la favorita/Foto: The New York Times

Godzilla de Gareth Edward trajo el Big G de vuelta a las pantallas de cine estadounidenses en 2014, desafiando incluso las expectativas más altas cuando se abrió a $93 millones y ganó $524 millones en todo el mundo con un presupuesto de $160 millones. Las películas de Kaiju de repente significaron dinero en efectivo, y Legendary Pictures esperaba sacar provecho del repentino apetito de los espectadores por los crossovers cinematográficos que generó Marvel Cinematic Universe y lanzó su propia serie, MonsterVerse. La próxima película de la serie traería de vuelta posiblemente al monstruo más famoso de las películas: King Kong.

Kong: Skull Island reunió un elenco apilado (Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson, John C. Reilly), pero la estrella más grande fue Kong. Skull Island no fue una secuela o una nueva versión, sino un reinicio, y aumentó la altura del mono monstruo a 100 pies y marcó el espectáculo cinematográfico hasta 11. De alguna manera logró rendir homenaje a Apocalypse Now y aún así brindar al público lo que pagaron por ver: Grandes monstruos golpeándose unos a otros.

Kong: Skull Island recibió una clasificación de Tomatómetro del 75 por ciento y ganó $168 millones a en Estados Unidos y $ 566 millones en todo el mundo con un presupuesto de $185 millones, lo que la convierte en la película más exitosa hasta ahora en MonsterVerse (y también en la serie King Kong). Kong: Skull Island es mejor de lo que tenía derecho a ser, con actuaciones sólidas, un ritmo vertiginoso, personajes convincentes que te encantan y suficiente carnicería de monstruos cinematográficos para crear la matiné perfecta del sábado.

King Kong aún tiene mucho poder por mostrar

Kong aún tiene mucho por mostrar en la siguiente película, que podría ser el final del MonsterVerse de Legendary/Foto: Syfy Wire

Solo el Viejo Hollywood podía producir un personaje tan extravagante y al mismo tiempo hacerlo tan adorable. King Kong es una fantasía con una "F" mayúscula, pero el personaje sigue resistiendo el paso del tiempo porque es demasiado humano. Por extraño que sea, podemos relacionarnos con el gran simio. Lo animamos mientras va mano-a-mano (bueno, primate-a-dinosaur) con un Tyrannosaurus rex tratando de morder a Fay Wray, y lloramos mientras se lanza hacia su desaparición desde la cima del Empire State.

Es posible que Bella haya matado a la bestia, pero el poder de las estrellas de King Kong nunca ha disminuido después de casi un siglo y no muestra signos de desaceleración. Es raro que un personaje humano sea tan querido durante tanto tiempo, pero ¿un monstruo? Eso está reservado solo para unos pocos elegidos.

Y como vimos en “La Isla Calavera”, el gorila gigante todavía era joven muy joven cuando fue descubierto, así que es posible que el enorme mamífero puedan mostrar mucho más en “Godzilla vs Kong” que llegará a HBO Max y algunas salas de cine el próximo 25 de marzo, y en La Verdad Noticias te tendremos todos los detalles de esta esperada batalla épica de monstruos.

