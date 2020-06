El final de Dark se acerca; revelan NUEVO tráiler que volará tu mente

Netflix está a punto de mostrarnos el final de Dark la cual ha sido catalogada como “la mejor serie” por Rotten Tomatoes. La tercer y última temporada es de lo más esperado del catálogo y a unos cuantos días del estreno, se publicó el tráiler definitivo que seguro te erizará la piel.

El final de Dark está muy cerca

Las imágenes presentadas en este tráiler dejaron muchas ideas al aire y le volaron la mente al fandom de la serie alemana ya que al finalizar la segunda temporada dejaron claro que los personajes no solo pueden viajar en el tiempo sino también en el espacio.

El final de Dark se acerca

- ¿De qué época eres?

- Lo importante no es la época sino de qué mundo soy.

Estos fueron los últimos diálogos entre los protagonistas de la serie dejando a todos sus seguidores con la boca abierta ya que ahora Jonas debe buscar entre tiempos y mundos haciendo la trama aún más impactante de lo que ya había sido hasta la fecha.

Al parecer Jonas está muy cerca de las respuestas que anda buscando pero el fandom se pregunta si los escritores de la serie podrán responder todo en una última temporada.

Supuestamente los creadores de la serie (Baran Bo Odas y Jantje Friese) no están de acuerdo con alargar la serie ya que caerían en el exceso de misterio y no quieren que la trama pierda su esencia y no se enrede más de lo necesario.

Nuevo tráiler de DARK

En este último tráiler pudimos observar muertes, incendios, asesinatos, enfrentamientos entre personajes y extraños fenómenos temporales así que solo queda esperar para el estreno del Apocalipsis de DARK.