El famoso director Quentin Tarantino se casó en secreto (FOTOS)

Uno de los directores más famosos de Hollywood es sin duda Quentin Tarantino, pues su talento y creatividad le han hecho acreedor algunas de las películas más exitosas de todos los tiempos, incluso algunas son consideradas de culto, como Pulp Fiction.

Ahora el famoso cineasta vuelve a sorprender a sus fans con una impactante noticia.

¿Qué hizo Quentin Tarantino?

El famoso director sorprendió a todos cuando se re veló que ya es un hombre casado, pues acaban de viralizarse fotos de su boda con la modelo Daniella Pick, con quien se había comprometido en el año 2017.

La pareja se casó en una ceremonia privada en la ciudad de Los Ángeles, donde acudieron muy pocas personas entre amistades y algunas estrellas muy cercanas a la pareja.

Quentin Tarantino de 55 años conoció a su ahora esposa Daniella Pick, de 35, durante la gira de promoción de su exitosa película “Inglorious Basterds” en el año 2009, teniendo una química excelente desde el momento que se conocieron, lo que dio como resultado su compromiso el año pasado, aun no se sabe exactamente quienes fueron las estrellas de cine invitadas a la ceremonia, pero se puede esperar que sean algunas de los actores con los que acostumbra trabajar el famoso director.

Actualmente Quientin Tarantino se encuentra promocionando su nueva película titulada “Once Upon A Time in Hollywood” en la que participa junto a superestrellas como Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, y Brad Pitt, con quien ya ha hecho mancuerna en su éxito del 2009: Inglorious Basterds”.

Once Upon A Time in Hollywood se estrenará el próximo 26 de Julio de 2019, aquí te dejamos el tráiler: