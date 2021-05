El extraño regalo que Kimberly Loaiza recibió de JD Pantoja

La popular influencer Kimberly Loaiza compartió a través de sus redes sociales el extraño regalo que su marido, el también youtuber, JD Pantoja le dio por el Día de las Madres.

"Me regalaron un camaleón, es algo que siempre quise y me encantó, es un animal que me gusta mucho y es como un sueño verlo de cerca", comentó Kim en su video.

De inmediato las historias de su Instagram fueron replicadas por sus seguidores, pues en el video se puede ver a Kimberly muy emocionada y feliz con el regalo que le dio su esposo.

Kimberly Loaiza, la más seguida en México

La también cantante acumula más de 130 millones de seguidores.

La chica salida de Yotube es la mexicana más seguida en redes sociales, sumando más de 130 millones de fans en todas sus cuentas de redes.

Kimberly nació en Mexicali, Baja California del Norte, actualmente está casada con el también Youtuber y cantante JD Pantoja con quien tiene dos hijos.

En La Verdad Noticias te hemos informado que ahora Kim, está pronto a lanzar su primer material discográfico, del cual no se sabe más detalles comoel día de lanzamiento o las canciones que lo compondrán.

La familia Pantoja-Loaiza en redes

JD Pantoja, Kimberly, Kim y Juanito.

Previamente te contamos que la familia Pantoja-Loaiza está compuesta por Kimberly, Juan de Dios, Kima y su bebé recién nacido "Juanito".

No cabe duda que esta chica es de las más talentosas y populares del internet en México, pues en tik tok, Kim comparte videos que hipnotizan a sus fans, ya sea por sus bailes o por lo creativos que suelen ser.

Kimberly Loaiza y su familia siempre están acaparando las tendencias, pues sus millones de seguidores le demuestran su apoyo a través de comentarios en todos sus post de redes sociales.

