El éxito de Zendaya hace que vuelva a tener nominaciones en los Emmy 2022

La trayectoria de Zendaya la está posicionando como una de las mejores actricez jóvenes del momento. Iniciando su carrera en series de Disney, la actriz saltó a la fama tras su papel protágonico en la popular serie de HBO llamada Euphoria.

Por este papel, la joven actriz ya ganó un premio Emmy en el 2020, un momentó casi histórico porque es la seguna mujer afroamericana que gana esté premio. Asimismo, ha tenido una increíble participación como la Mary Jane en la nueva trilogía del Hombre Araña interpretado por Tom Holland.

Sin embagro, este 2022 vuelve a tener un total de cuatro nominaciones en los premios Emmy tanto por su papel como Rue en la segunda temporada de Euphoria, como por su desempeño como productora y su colaboración para la música utilizada en la serie. Conoce más de la actriz en La Verdad Noticias.

Zendaya también colaboró en la creación dos canciónes para Euphoria

Zendaya es nominada por su actuación en la segunda temporada de Euphoria.

Zendaya colaboró en la creación de dos temas que también fueron utilizados en dos episodios de la segunda temporada de Euphoria. Mientras que Labrinth, creador del tema original de la serie, se hizó cargo de la música, dos canciones fueron escritas por la actriz y otras dos personas.

La primera letra que Zendaya hizó con Muzhda Zemar-McKenzie fue Elliot’s song que se utilizó en el episodio llamado “All My Life, My Heart Has Yerned for a Thing I Cannot Name”. La segunda letra es I´m Tired con Sam Levinson en otro episodio que se llamó “You Who Cannot See, Think of Those Who Can”.

¿Cómo se llama Zendaya en la vida real?

El nombre de Zendaya significa

El verdadero nombre de la joven actriz Zendaya, quien actualmente tiene 25 años, es Zendaya Maree Stoermer Coleman. El significado del nombre Zendaya es “dar gracias” y proviene del idioma bantú nativo del pueblo Sohna de Zimbaue, África.

Esperamos que la bella acrtiz continué con una exitosa carrera y continuemos viendo su nombre en las nominaciones del cine. Recordemos que Zendaya igual estuvo en los Premios Oscar 2022.

