El éxito de Lenny Kravitz

Leonard Albert Kravitz, conocido por la mayoría como Lenny Kravitz, nació el 26 de mayo de 1964 en Brooklyn, Nueva York. Hijo único, Kravitz es producto de un matrimonio interracial. Su padre, Sy Kravitz, es judío; su madre, Roxie Roker, quien murió de cáncer en 1995, era afroamericana. Como un niño birracial en la década de 1960, soportó una avalancha de comentarios raceistas en su contra.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Kravitz se crió en un entorno familiar rico. Su padre es productor de televisión y su madre interpretó a Helen Willis en la popular comedia de televisión The Jeffersons. Cuando la familia se mudó a Hollywood para el papel de Roxie, Kravitz, que había desarrollado una pasión por la música a una edad temprana, se unió al Coro de Niños de California. Al mostrar su talento en bruto en varios instrumentos, Kravitz también fue aceptado en el programa de música de Beverly Hills High School. Se graduó en 1982.

Carrera musical temprana

Después de la graduación, Kravitz se fue de casa. Llamándose a sí mismo "Romeo Blue", salió a la carretera para tratar de triunfar en el negocio de la música. A pesar de las conexiones de celebridades de sus padres, Kravitz estaba decidido a triunfar por su propio mérito. Los primeros años de su carrera musical fueron todo menos glamorosos. Kravitz vivía de un automóvil que alquilaba por $ 5 por día. En 1985, mientras todavía luchaba por conseguir su gran oportunidad, Kravitz estaba profundamente entristecido por la noticia del divorcio de sus padres.

El primer álbum del músico Lenny Kravitz, Let Love Rule, fue lanzado en 1989. En 1998, su álbum Five le ganó su primer premio Grammy. En 2004, su álbum Baptism expresó su renovado entusiasmo por hacer música. Al bautismo le siguieron los álbumes It is Time for a Love Revolution (2008) y Black and White America (2011). En 2009, Kravitz hizo su debut en la pantalla en la película Precious.

Vida personal

Al año siguiente, Kravitz se mudó a la ciudad de Nueva York. Fue allí donde conoció a la actriz Lisa Bonet, quien en ese momento interpretaba a Denise Huxtable en The Cosby Show. Kravitz y Bonet se enamoraron y rápidamente se mudaron juntos. En noviembre de 1987, la pareja se fugó en Las Vegas. De vuelta en Nueva York, Lenny tuvo la suerte de conocer al ingeniero de grabación Henry Hirsh.

Kravitz y su esposa, Lisa, dieron la bienvenida a su hija Zoë.

Era la oportunidad que Kravitz había estado buscando. En 1989, su álbum debut, Let Love Rule, estaba a punto de ser lanzado por Virgin Records, justo cuando Kravitz y su esposa, Lisa, dieron la bienvenida a su hija Zoë al mundo.

Éxito musical

El primer álbum de Kravitz, Let Love Rule, fue lanzado en 1989 y obtuvo el puesto No. 61 en los Billboardcharts. La canción principal hizo No. 89 en el Hot 100 de Billboard. Si bien el álbum debut de Kravitz, que ejemplificó su propia mezcla ecléctica de influencias del rock, fue moderadamente exitoso, no alcanzó la fama generalizada hasta que Madonna cubrió su canción, "Justify My Love", en 1990. Como Kravitz fue llegando al estrellato, su matrimonio con Bonet se desintegró y la pareja se divorció a principios de la década de 1990.

Kravitz sacó su segundo álbum, Mama Said, en 1991. El álbum, inspirado en su doloroso divorcio, llegó al Top 40 en las listas de Billboard. La canción "It Ain't Over Til It's Over" fue un gran éxito, clasificándose tan alto como No. 2 en las listas.

En 1993, Kravitz lanzó Are you Gonna Go My Way y consiguió un premio MTV Video Music Award por su video de la canción principal del álbum. Circus (1995) subió a No. 10 en las listas de Billboard, mientras los fanáticos del trabajo pasado de Kravitz clamaban por comprar su último álbum. Al crear su álbum Five (1998), Kravitz comenzó a jugar con la tecnología digital. El experimento demostró ser un gran éxito, consiguiendo su primer premio Grammy a las mejores interpretaciones vocales de rock masculino.

En 2000, Kravitz lanzó un álbum recopilatorio de grandes éxitos. Dos años después, fue invitado a aparecer en una canción de Guns N 'Roses. Al año siguiente, lanzó un nuevo álbum, Lenny.

Kravitz protestó contra los EE. UU. invasión de Iraq al lanzar una canción de solo descarga llamada "We Want Peace" en 2003. Su álbum de 2004, Baptism, expresó su renovado entusiasmo por hacer música. Al bautismo le siguieron los álbumes It is Time for a Love Revolution (2008) y Black and White America (2011).

En 2009, Kravitz hizo su debut en la pantalla grande en la película Precious, nominada al Oscar. También tuvo una pequeña parte en la película The Hunger Games (2012). En los últimos años, se mudó a una pequeña isla en las Bahamas, donde ha encontrado paz e inspiración para vivir de manera simple.

En 2013, Kravitz regresó a la pantalla grande con la película de Lee Daniels, The Butler, protagonizada por Forest Whitaker y Oprah Winfrey. También escribió una canción para la banda sonora de la película. Más tarde ese año, Kravitz repitió su papel en los Juegos del Hambre en la próxima entrega de la trilogía, Catching Fire.

En 2014 después de 3 años de su último material discográfico Lenny lanza el 24 de junio el sencillo “The Chamber” de su décimo álbum de estudio “Strut” disponible en descarga digital, el video fue filmado en la ciudad de París, Franci a lado de la modelo holandesa Rianne ten Haken y dirigido por Anthony Mandler y fué publicado en septiembre de ese mismo años.

Durante el tour mundial de promoción de su producción “Strut” en 2015 el cantante estadounidense se convirtió en tendencia al salir al escenario con un ajustado pantalón de cuero, y mientras cantaba la primera canción se agachó y se le rompió el pantalón. ¡Y no usaba ropa interior!

El momento fue capturado en imágenes y videos que han circulado masivamente en redes sociales. Además, se han elaborado decenas de 'memes' burlándose de lo ocurrido.

Kravitz parece haber tomado con gracia el accidente, ya que incluso usó una etiqueta relacionada en su cuenta Twitter.

Lenny Kravitz rindió homenaje al fallecido Príncipe durante una grabación de la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017 en la ciudad de Nueva York.

Respaldado por Hezekiah Walker y el Love Fellowship Choir, el rockero interpretó el éxito de Prince de 1984 "When Doves Cry" y "The Cross" de 1987.

En mayo del 2018, Kravitz lanzó su nuevo sencillo “Low”, basado en un ritmo bajo slap, almohadillas de sintetizador y una guitarra ligera que está salpicada de cuernos y falsete. "Low" apareció en el próximo álbum de estudio número 11 del rockero, Raise Vibration.

En abril, el cantante visitó México, tras 13 años de ausencia, en el inicio de su gira mundial Raise Vibration; sin embargo, la Arena Ciudad de México se vio un tanto vacía a pesar del éxito de su éxito a nivel mundial.

Lenny Kravitz mostró su seductor cóctel de rock con funk y pop en el festival de Lollapalooza 2019 con problemas técnicos que lo hicieron cantar solo 10 canciones de su extenso historial de canciones tras casi 30 años de trayectoria.

El 2019 fue un año movido para Kravitz, ya que realizó conciertos con su gira “Raise Vibration” por Europa, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Polonia, Suiza, Francia, Alemania y Bélgica del 27 de abril al 6 de junio de 2019; y diversos festivales de música donde miles de personas se reunieron a escuchar It ain´t over till it's over y Are you gonna go way.

En el 2020, Kravitz empezó una nueva gira mundial con “ Here to love”, sin embargo, el músico no ha lanzado un nuevo material desde “Raise Vibration” que se publicó en 2018.

Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, Lenny Kravitz canceló las fechas para Europa de su nuevo tour y mandó un mensaje a través de sus redes sociales afirmando que es mejor que todos se mantengan saludables y seguros ante el problema mundial que está ocurriendo.