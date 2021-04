El ex de Jennifer Lopez, Ben Affleck, admite que ella lo “humilló por completo”

A principios de la década de 2000, pocas parejas de celebridades eran tan omnipresentes como "Bennifer". El apodo, por supuesto, se refiere al romance entre las estrellas Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Aunque la pareja se separó a principios de 2004, Affleck se sinceró recientemente sobre cómo López lo "humilló por completo" durante su relación. Cabe señalar que Affleck y Lopez ya eran importantes íconos de la cultura pop a principios de la década de 2000.

El actor había ganado un premio de la Academia por coescribir Good Will Hunting a fines de la década de 1990. De hecho, aprovechó ese éxito en una serie de papeles importantes en películas en los años siguientes.

Ben Affleck y Jennifer Lopez.

Mientras tanto, Jennifer López equilibraba su carrera musical con películas como Maid in Manhattan y The Wedding Planner. Así que los medios quedaron cautivados por la súper pareja, a la que más tarde apodaron "Bennifer".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Affleck y López incluso se comprometieron en noviembre de 2002. Y justo un día antes de su boda programada, la pareja pospuso sus nupcias en septiembre de 2003. La pareja terminó su relación en 2004.

Ben Affleck admite que fue 'humillado' por Jennifer Lopez

La estrella de Hustlers aparece en la portada de la edición de mayo de 2021 de la revista InStyle. Y en la historia de portada, Ben Affleck revela cómo su ex prometida lo humilló por completo durante su relación.

“Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y humillado a la vez por lo trabajadora y comprometida que era con el trabajo. Simplemente es la mejor en lo que hace”, dijo Affleck.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, agregó.

Desde que se separaron, Affleck se ha convertido en el aclamado director de películas como Gone Baby Gone, The Town y Argo. Quizás su impulso para triunfar se inspiró en parte en lo mucho que vio trabajar a López cuando estaban juntos.

