El estreno de The Falcon and the Winter Soldier presenta un tercer vengador

Los fanáticos de Marvel ahora pueden ver lo que sucede a continuación en la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de la escena final de Avengers: Endgame, en la que Steve Rogers le pasa a Sam su escudo y el manto del Capitán América.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la nueva serie de Disney +, The Falcon and the Winter Soldier, trata únicamente sobre estos dos héroes, pero el estreno del capítulo número uno en realidad incluye un cameo de un tercer Avenger.

Para una escena en este primer episodio, Rhodey de Don Cheadle se une a Sam de Anthony Mackie para una conversación sobre su futuro potencial como Capitán América. Esto puede haber parecido una sorpresa para algunos, si Cheadle no lo hubiera revelado mucho antes.

Máquina de Guerra podría aparecer más adelante

Máquina de Guerra podría aparecer más adelante

El actor confirmó el mes pasado que aparecería en The Falcon and the Winter Soldier, aunque no reveló en qué episodio aparecería. “Esa es parte de la diversión del MCU, que todos podemos entrar en las historias de los demás”, dijo Cheadle al podcast de post-crédito de BroBible.

Entonces, Rhodey ya apareció en la nueva serie de Marvel, pero eso no quiere decir que no tendrá otra aparición más adelante en sus seis episodios. Él y Sam tienen una relación lo suficientemente cercana que tendría más que un poco de sentido volver a verlo.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.