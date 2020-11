El escándalo que provocó el VETO de Myriam Montemayor en TV Azteca

Myriam Montemayor Cruz es una reconocida cantante mexicana que saltó a la fama al participar en la primera edición de La Academia, un popular concurso de canto organizado por TV Azteca, del cual ella resultó la absoluta ganadora, hecho que impulsó su carrera dentro del mundo de la música.

Tras ganar la primera temporada de La Academia en 2002, Myriam Montemayor recibió la invitación por parte de TV Azteca para formar parte de la emisión Desafío de Estrellas; fue durante la final de la tercera temporada de este programa donde la cantante estalló en contra de Fabiola Rodas al saber que ella era la ganadora de la emisión.

La cantante de 39 años de edad tomó el micrófono y alzó la voz para exponer en vivo su disgusto ante su derrota, al igual que explicó que ella había obtenido el reconocimiento por parte del público sin la ayuda de TV Azteca; posteriormente procedió a finalizar su contrato con la televisora.

Myriam Montemayor provocó la furia de TV Azteca

Este suceso provocó que la televisora del Ajusco impusiera un veto a Myriam Montemayor por 7 años, tiempo en el que su carrera como cantante no recibió promoción alguna, lo cual despertó un gran enojo en la regiomontana, quien en varias ocasiones habló del tema en sus redes sociales.

Myriam Montemayor reapareció en un programa de TV Azteca, tras varios años de veto.

Fue hasta este 2020, tal y como te informamos en La Verdad Noticias, que Myriam Montemayor apareció en un programa de TV Azteca titulado ‘En sus batallas’, lo cual despertó los rumores de que su veto ya podría haber finalizado, aunque sus declaraciones dieron a entender que no desea tener más tratos con los ejecutivos de la televisora.

Myriam Montemayor arregló sus diferencias con TV Azteca, pero no le interesa seguir manteniendo contacto con la televisora.

“Ahora soy una artista independiente y mis decisiones dependen de mí y mis logros también. A lo mejor las cosas no se me dieron en charola de plata, porque el ser ganadora no me aseguró nada; creo que lo que me he ganado ha sido bien trabajado, con mucho esfuerzo”, declaró la cantante ante las cámaras de TV Azteca.

Fotografías: Instagram