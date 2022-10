El es el guapo novio de Andrea Escalona y padre de su bebé

Andrea Escalona se ha destacado que como una de la conductoras favoritas de la televisión, por lo que la noticia de su embarazo en junio pasado sorprendió a sus fans quienes no sabían que tenía una relación ya que lo mantuvo alejado de los reflectores.

Fue hasta este fin de semana cuando la bella conductora celebró su baby shower y compartió una serie de fotografías en la que incluyó una muy romántica junto al papá de su bebé.

En esta ocasión la conductora del programa “Hoy” causó gran alboroto al anunciar que se encontraba en la espera de su primogénito, incluso sus compañeros de escena se mostraron sorprendidos ya que no había dado señales al respecto.

Baby Shower de Andrea Escalona

Hay que destacar que desde entonces ha compartido el proceso de embarazo tanto en redes sociales como en el matutino donde también hizo una revelación de sexo dando a conocer que se trata de un niño.

Es por eso que hasta el momento la también actriz comparte cada detalle de su embarazo, pero había una incógnita que causó ruido entre los fans ya que exigieron saber más sobre el novio de Escalona de quien se sabe poco y también ha aparecido junto a ella en contadas ocasiones, como una fiesta de Año Nuevo y en el video de su primer ultrasonido donde usa cubrebocas y no se le ve el rostro.

Hay que destacar que este fin de semana Andrea Escalona celebró el primero de sus tres baby shower acompañada de su familia y mostró los detalles con fotografías en su cuenta de Instagram, la que más llamó la atención fue aquella en la que aparece besando en la mejilla a su novio, Marco, siendo esta la primera vez que comparten un romántico momento con el público.

El apuesto novio de Andrea Escalona

Novio de Andrea Escalona

La bella Andrea Escalona mantiene en total hermetismo su relación, no evitó que salieran a la luz detalles sobre su novio a quien llama de cariño “Markiño”, entre ellos que es originario de Acapulco y desde hace más de un año mantienen una relación a distancia.

Es por eso que en entrevista con Mara Patricia Castañeda en enero de 2021, la conductora dijo estar en una relación y aunque se negó a decir más de su pareja indicó que se trataba de una persona alejada del medio artístico.

De acuerdo con la periodista Flor Rubio, la pareja se conoció por Galilea Montijo ya que Marco, trabajo con su esposo, Fernando Reina y desde entonces hubo un fuerte acercamiento entre ambos.

Cabe destacar que en entrevista Andrea Escalona ha reveló: “Tengo un galán, no se dedica al medio... En el Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto, consejo señora bonita, mucho mal de ojo en la vida y no es porque uno quiera, es la comadre que envidia lo que tienes o en el Instagram (…) Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas”, dijo en entrevista.

