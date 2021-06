Él es Pol Granch, el misterioso actor detrás de Phillipe en “Élite”

Con el reciente estreno de la cuarta temporada de Élite, los nuevos rostros de la popular serie española están en la boca de todos y hoy te presentamos a Pol Granch.

El actor fue quien interpretó al personaje Phillipe, el nuevo alumno de las encinas que llegó para esconder un oscuro pasado envuelto en abuso sexual.

En La Verdad Noticias, te presentaremos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo talento de la popular serie de Netflix.

Pablo Grandjean, nombre real del chico, es un cantante y nuevo actor, de 23 años que saltó a la fama tras ganar el reality show “Factor X España” en el año 2018.

En 2020, y luego de exitosos sencillos, estrenó su álbum debut “Tengo que calmarme”. Además, sus hits recientes como “Tiroteo” o “No pegamos” han sido reproducidos más 2,5 millones veces al mes en Spotify.

Sobre su aparición y llegada la serie de Netflix, Granch afirmó que fue una completa sorpresa para él.

“Hace años hice un curso de formación con Cristina Rota pero ya casi ni me acuerdo de eso. Y que me llamen ahora para un papel de actor, trabajando mi otra parte artística, ha sido un regalo y todo un reto. Yo estoy ahí absorbiendo información y aprendiendo de todos”, afirmó.

Pese a triunfar en la actuación, el joven de 23 años aun ante pone a la música por sobre todo y prepara su próximo lanzamiento musical, en la espera que la exposición de Élite le abra más puertas en el mundo.

El actor tuvo una buena relación con Georgina Ramos.

Netflix confirmó en su momento, que la serie se extenderá hasta la quinta temporada, misma que ya ha sido grabada.

Durante una entrevista con El Mundo de España, el actor hispanofrancés habló de su participación en la serie española y aseguró tener miedo de la respuesta de los fans con su llegada.

Tengo un poco de miedo porque yo sé quién soy, pero aún no me he mostrado mucho al público, Élite va a suponer una exposición bestial de mi cara y me da miedo”, dijo.