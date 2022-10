Él es Dakota Lohan, el guapo modelo que es hermano de Lindsay Lohan 

Él es Dakota Lohan, el guapo modelo que es hermano de Linsay Lohan

Lindsay Lohan es una bella actriz, cantante, compositora, empresaria y personalidad de televisión estadounidense, que empezó su carrera modelando para Ford Models cuando era niña.

Habiendo aparecido como habitual en la telenovela Another World a los diez años, su gran crecimiento se produjo en la película de Walt Disney Pictures The Parent Trap (1998). El éxito de la película la llevó a obtener papeles en las películas para televisión Life-Size (2000) y Get a Clue (2002), y en las producciones para la pantalla grande Freaky Friday (2003) y Confessions of a Teenage Drama Queen (2004).

Aunque se conoce mucho de la afamada celebridad llamada Linsay Lohan, muy pocos conocen en sí, quienes son sus hermanos , por ello, en esta ocasión en La Verdad Noticias te contaremos más sobre Dakota Lohan, el guapo hermano y modelo de la cantante.

¿Quién es Dakota Lohan, hermano de Lindsay Lohan?

Dakota y Lindsay Lohan.

Se destaca que el apuesto Dakota Lohan tiene 26 años y es hermano de la actriz Lindsay Lohan, al igual que ella es pelirrojo y de ojos azules; mismo que comenzó a modelar desde los 9 años, pues para él, el modelaje es una excelente manera de conectar con millones de personas en todo el mundo.

Hay que destacar que Dakota Wyatt Lohan es llamado Cody por su familia, se sabe que su inspiración son personas como Dane Reynolds, un surfista y Dylan Rieder, un skater. Durante su tiempo libre, a Lohan simplemente le gusta ver Game of Thrones y divertirse mucho.

Dakota Lohan es modelo desde pequeño

Entre otros detalles se menciona que Dakota Lohan comenzó su carrera como modelo a la temprana edad de nueve años. Durante ese tiempo, desfiló en la pasarela del Desfile de Modas Otoño 2006 de Child Magazine como parte de la Semana de la Moda de Nueva York.

Por si fuera poco, firmó como modelo con Ford . Asimismo, Lohan firmó con IMG models y está encontrando su lugar en la industria de la moda. Con el tiempo apareció en la revista de portada de Vogue Japón y Vogue China.

Dakota Lohan

Cabe destacar que el hermano de Linsay Lohan nuevamente apareció en la Semana de la Moda de Nueva York para el Art X Show. Afortunadamente, consiguió su primera portada en Odd A Magazine.

