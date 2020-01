Él es Charles Melton, el guapísimo policía de Bad Boys For Life

Si acabas de ver Bad Boys For Life y quedaste enamorada del sensual policía estadunidense aquí te diremos todo lo que tienes que saber sobre él. Charles Charles Melton es un actor y modelo (obviamente) que se dio a conocer cuando interpretó a Reggie Mantle en la serie de televisión Riverdale.

El sensual y guapísimo hombre nació en Alaska sin embargo creció en Manhattan, Kansas y si te preguntas porqué tiene rasgos asiáticos es porque es de ascendencia ‘medio coreana’ además que también tiene raíces europeas.

Charles Melton en Bad Boys

Charles tiene toda una carrera en la actuación ya que en el año 2018 fue seleccionado como el protagonista masculino “Daniel Bae” en The Sun is Also a Star, la cual es precisamente una joya cinematográfica y una adaptación del libro del mismo nombre.

¡Eso no es todo! El sensual modelo también ha participado en videos musicales como en Break Up With Your Girlfriend, Im Bores de la famosa y hermosa Ariana Grande.

Ver esta publicación en Instagram #saksstyle Una publicación compartida por Charles Melton (@melton) el 11 de Sep de 2019 a las 1:59 PDT

Charles Melton en Instagram

Charles Melton tiene nada más y nada menos que 7.3 millones de seguidores en su cuenta de instagram, este hermoso y divino hombre cuenta con seguidores de todos los continentes que diariamente admiran su belleza en las diferentes fotografías y videos que comparte.

Sus fans enloquecen cada vez que Melton sube una nueva fotografía a sus redes sociales y es que no hay manera de negar que este joven actor está hecho un bombón y que indudablemente cualquier persona estaría feliz de dormir entre sus brazos.

Charles Melton en Bad Boys For Life

El actor interpreta a un agente de la Policía de Miami irreverente y contestón que tendrá un par de conflictos con el protagonista de esta historia, pero no daremos más detalles por si aún no ves la película, la cual indudablemente te recomendamos al 100%.

